Гордимся своими работами: как в Нур-Султане изготавливают флаги Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День государственных символов отмечается в нашей стране ежегодно 4 июня. Флаг Казахстана является одним из важнейших атрибутов Независимости государства. В преддверии Дня госсимволов корреспонденты МИА «Казинформ» узнали, как изготавливают флаги Казахстана на одном из предприятий столицы.

Флаг – один из главных символов государства, олицетворяющий его суверенитет и идентичность. Государственный флаг независимого Казахстана был официально принят в 1992 году. Его автором является художник Шакен Ниязбеков.

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел (беркут). У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота. Соотношение ширины флага к его длине – 1:2.

Компания «ZOOM» в Нур-Султане вот уже девять лет занимается изготовлением государственных символов РК. Рекламным агентством была проведена работа по детализации всех элементов Государственного Герба в плане геометрии и подлинного цветового решения. Также компания является официальным лицензиатом государственных символов РК и несет полную юридическую ответственность перед своими клиентами за исполнение госсимволов.

Директор агентства Салтанат Ахметова рассказала о важности работы над изготовлением государственных символов, в частности, флага нашей страны.

«Для флага используются такие материалы как атлас, габардин, тафта. Атлас, габардин - плотные материалы, они не пропускают воздух. Такие материалы больше рассчитаны для флагов, которые находятся внутри помещения. Все флаги, которые висят на улице, изготавливают из флажной сетки. Флажная сетка - структурная ткань, и погодные условия на нее активно не влияют», - сказала Салтанат Ахметова.

Казахстанский флаг в обязательном порядке печатается с двух сторон. Сначала флаг печатают на сублимационной бумаге. Чтобы ровно и четко печатался рисунок, необходим теспетарурный режим 300 градусов.

«После определенных процессов бумага, белая ткань преображаются в тот цвет, которые необходим согласно всем параметрам. Мы печатаем флаги для Акорды, Парламента, других государственных структур, а также для посольств. Для флага в кабинетах в основном используем тафту. Флажную сетку можно использовать в кабинете тоже, но она не будет столь насыщенной и яркой», - отмечает директор рекламного агентства.

В цехе компании есть специальная машина, которая вышивает флаги. Обычно штандарт не стоит на улице, поэтому его изготавливают из габардина. Штандарт также вышивают двусторонним методом.

«Мы изготавливаем и знамя, которое обшивается бахромой. Знамя надевают на флагшток . Такие флаги используют в различных мероприятиях, фотосессиях, в кабинетах «, - добавила С. Ахметова.

Отметим, что самый большой флаг Казахстана, размером 15 на 30 метров, установленный в центре Нур-Султана на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен», тоже изготовлен данной компанией.

«Самый большой флаг страны изготовлен из флажной сетки. Почти месяц потребовался, чтобы напечатать, прошить и собрать его. Когда был готов флаг, разворачивали его учащиеся школы №53 , которые говорили, что для них большая гордость держать самый большой флаг нашей страны. Этим мы хотели показать всю мощь государства», - поделилась Салтанат Ахметова.

На вопрос, сколько времени понадобится для изготовления стандартного флага размером 1 на 2 м, в компании отметили, что такой флаг может быть готов в течение одного дня.

«Мы активно сотрудничаем с Министерством иностранных дел, со всеми посольствами в Нур-Султане. Есть определенные согласованные стандарты и масштабы флагов. Учитывая стандарты флагов других стран, мы их активно прорабатываем. Нам важно, чтобы представители другой страны, приехав в Казахстан, увидели, что флаг был исполнен правильно. На сегодня мы напечатали флаг для посольства Португалии. В прошлом году, во время одного из крупных форумов с участием 80 государств, одна из стран забрала у нас флаг, сказав, что такого исполнения нет даже у них. Мы гордимся своими работами и стараемся, чтобы государственные символы - гербы и флаги - соответствовали всем параметрам», - поделилась С. Ахметова.

Она также рассказала, как нужно ухаживать за флагами.

«Флажной сетке ничего не грозит, конечно, если не случатся такие форсмажорные обстоятельства как сильный ветер, ураган, и на солнце обычно не скоро выцветает. Флажную сетку можно постирать в стиральной машине, учитывая все параметры температуры. Таким же способом ухаживают и за флагом из габардина, тафты: постирал, посушил и утюжком прогладил», - добавила директор агентства.

Кабинетные флаги размером 1 на 2 м из атласа и габардина стоят от 25 тысяч тенге, а цена флага такого же размера, выполненного из сетки - от 15 тысяч тенге.

«Мы работаем на рынке более 16 лет. На протяжении девяти лет являемся основным поставщиком флага Казахстана. Работаем активно со всеми городами. В прошлом году отправляли флаги в Германию, Бразилию, Катар для посольств. Делаем и флаги других стран. Очень интересны в исполнении, к примеру, флаги Южной Кореи, США, Японии. Очень много параметров, которые нужно учесть. К примеру, на территории Японии флаг имеет один цвет, а за ее пределами может использоваться в другом цвете», - добавила Салтанат Ахметова.

Как подчеркнула директор рекламного агентства, в компании к своей работе - исполнению государственной символики - относятся щепетильно. Ведь чтобы флаг достойно представлял страну, необходим сложный процесс, который состоит из множества этапов.