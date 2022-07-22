РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:48, 22 Июль 2022 | GMT +6

    Горбатый кит поглотил двух женщин в Калифорнии

    None
    None
    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Женщины Джули Максорли и Лиз Коттриел катались на байдарках в калифорнийском заливе Сан-Луис-Обиспо, когда их поглотил гигантский горбатый кит и они оказались у него в пасти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт My Modern Met.

    Видео заснято очевидцами. Все произошло так быстро, что две женщины даже не поняли, что оказались в пасти кита, пока не увидели видеозапись постфактум.

    Инцидент произошел, когда горбатые киты были активны в заливе недалеко от пляжа Авила. Байдарочники и гребцы приезжали в залив, чтобы посмотреть, как киты кормятся.


    Лиз Коттриэл говорит, что она видела пасть кита, когда он приближался к ним, и была уверена, что ей конец.

    «Следующее, что я помню, что я была под водой», - говорит она.

    Женщины остались в живых, кит выплюнул их обратно в воду. Они не получили серьезных ранений.


    Фото: mymodernmet.com

    Теги:
    Видео Животные Мировые новости США
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!