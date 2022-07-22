Горбатый кит поглотил двух женщин в Калифорнии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Женщины Джули Максорли и Лиз Коттриел катались на байдарках в калифорнийском заливе Сан-Луис-Обиспо, когда их поглотил гигантский горбатый кит и они оказались у него в пасти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт My Modern Met.

Видео заснято очевидцами. Все произошло так быстро, что две женщины даже не поняли, что оказались в пасти кита, пока не увидели видеозапись постфактум.

Инцидент произошел, когда горбатые киты были активны в заливе недалеко от пляжа Авила. Байдарочники и гребцы приезжали в залив, чтобы посмотреть, как киты кормятся.





Лиз Коттриэл говорит, что она видела пасть кита, когда он приближался к ним, и была уверена, что ей конец.

«Следующее, что я помню, что я была под водой», - говорит она.

Женщины остались в живых, кит выплюнул их обратно в воду. Они не получили серьезных ранений.

Фото: mymodernmet.com