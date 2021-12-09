Google представил топ-запросы 2021 года в Казахстане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Google представил итоговый рейтинг самых популярных запросов казахстанских пользователей за 2021 год. Традиционно в конце года были проанализированы миллионы поисковых запросов, чтобы выяснить, что чаще всего искали казахстанцы в этом году, передает МИА «Казинформ».
Самым популярным поисковым запросом Google уходящего года в Казахстане стал «Онлайн мектеп». Высокий интерес казахстанских пользователи Google к образовательным ресурсам сохраняется второй год подряд: в первой десятке запросов ГДЗ, Билим ленд, Күнделік кз кіру и Нур сабак. Также казахстанцы искали информацию о национальной переписи, Чемпионате Евро-2020 и сериалах «Игра в кальмара», «Атака титанов» и «Истинная красота».
Среди людей, информацию о которых чаще всего искали казахстанцы, политики, бизнесмены и селебрити. Среди лидеров политик Алексей Навальный, танцор и блогер Азамат Айталиев, певица МакSим, актер Фархат Абдраимов и бизнесмен Кенес Ракишев. Также в топ-запросов в категории «Персона» вошли Принц Филипп, Арон Атабек, Ильназ Галявиев, Жан Поль Бельмондо и Саид Губденский.
Фильмом года по версии казахстанских пользователей Google стал триллер «Веном 2». Также в число самых популярных запросов в категории «Фильм года» вошли картины «Лига справедливости Зака Снайдера», «Отряд самоубийц 2», «Круэлла», трогательный мультфильм «Душа» и новый фильм из вселенной Marvel «Вечные». Кроме того, в десятку вошли боевики «Гнев человеческий», «Черная вдова», «Красное уведомление» и «Мортал комбат».
В тройку лидеров в категории «Сериал» вошли нашумевший сериал «Игра в кальмара», аниме «Атака титанов» и дорама «Истинная красота». Фаворитами среди казахстанцев по-прежнему остаются турецкие и южнокорейские сериалы, в этом году в числе самых популярных – дорамы «Королева Чорин» и «Винченцо» и турецкий сериал «Постучись в мою дверь». В топ-10 также попали аниме «Токийские мстители» и «Обещанный Неверленд», «Джинни и Джорджия» от Netfliх и российский сериал «Трудные подростки».
В категории «Покупка» в 2021 году четвертый год подряд стал победителем железнодорожный билет. Также казахстанцы искали информацию о покупке квартиры в Алматы, билета на самолет, в кино и на Медео, бассейна, кондиционера и угля в Астане.
Полностью список самых популярных запросов 2021 года в Казахстане выглядит так:
Самые популярные запросы:
1. Онлайн мектеп
2. ГДЗ
3. Билим ленд
4. Нур сабак
5. Игра в кальмара
6. Евро 2020
7. Sanaq gov kz
8. Атака титанов
9. Күнделік кз кіру
10. Истинная красота
Фильм:
1. Веном 2
2. Лига справедливости Зака Снайдера
3. Отряд самоубийц 2
4. Круэлла
5. Душа
6. Вечные
7. Гнев человеческий
8. Красное уведомление
9. Мортал комбат
10. Черная вдова
Покупка:
1. ЖД билет
2. Квартира в Алматы
3. Билет на самолет
4. Бассейн
5. Машина
6. Кондиционер
7. Медео билеты
8. Сатти жулдыз купить билет онлайн
9. Билеты в кино
10. Уголь в Астане
Персона:
1. Алексей Навальный
2. Азамат Айталиев
3. МакSим
4. Фархат Абдраимов
5. Кенес Ракишев
6. Принц Филипп
7. Арон Атабек
8. Ильназ Галявиев
9. Жан Поль Бельмондо
10. Саид Губденский
Сериал:
1. Игра в кальмара
2. Атака титанов
3. Истинная красота
4. Королева Чорин
5. Токийские мстители
6. Джинни и Джорджия
7. Постучись в мою дверь
8. Винченцо
9. Трудные подростки 3 сезон
10. Обещанный Неверленд
Таким был 2021 год глазами казахстанских пользователей поисковой системы Google.
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