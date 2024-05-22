Google, Microsoft, Samsung обязались ответственно использовать ИИ

Ведущие технологические компании приняли совместное обязательство в среду, пообещав ответственно развивать и использовать искусственный интеллект (ИИ) и решать с его помощью социальные проблемы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Впервые в истории компании из Северной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока, согласовали обязательства по обеспечению безопасности при разработке технологий ИИ.

Seoul AI Business Pledge было объявлено 14 компаниями, включая Google, Microsoft, OpenAI, IBM, Samsung Electronics Co. и Naver Corp., во время церемонии открытия Глобального форума по ИИ в Сеуле.

Форум является частью двухдневного Саммита по ИИ в Сеуле, который проводится совместно Южной Кореей и Великобританией в качестве продолжения прошлогоднего первого мирового саммита, на котором были приняты первые глобальные руководящие принципы по безопасности ИИ.

Мы обязуемся придерживаться трех стратегических приоритетов, включая развитие исследований безопасности ИИ, определение лучших практик, сотрудничество между секторами и помощь ИИ в решении важнейших проблем общества, - говорится в обязательстве.

Три приоритета заключаются в следующем: обеспечение ответственного развития и использования ИИ, стремление к устойчивому развитию и инновациям в области ИИ, а также обеспечение равных выгод от ИИ для всех.

В обязательстве компании признают быстрое развитие технологий в области ИИ и их растущее влияние на мировое сообщество. Они пообещали работать над обеспечением ответственного развития ИИ в соответствии с Сеульской декларацией (Seoul Declaration), принятой накануне. Декларация призывает к продвижению безопасного, инновационного и инклюзивного ИИ для решения вызовов и возможностей, связанных с быстро развивающимися технологиями.

Глобальный форум по ИИ проходит в среду с участием представителей 19 стран, включая США, Японию, Германию, Францию и Италию.

Представители отрасли, включая Джейсона Квона, директора по стратегии OpenAI, и Тома Лью, вице-президента Google DeepMind, примут участие в обсуждениях за круглым столом.

На церемонии открытия форума в среду Эндрю Ын, глава AI Fund, выступил с речью, призывая правительства содействовать как инновациям, так и безопасности в области ИИ.

- Хотя СМИ, как правило, фокусируются на технологиях ИИ, большинство возможностей заключается в создании приложений ИИ, — сказал Ын, подчеркивая различие между технологией и её приложениями, которые удовлетворяют конкретные потребности клиентов.

Он отметил, что «риски зависят от приложения, а не от технологии» и рекомендовал правительствам регулировать конкретные приложения ИИ, а не универсальные технологии, такие как, большая языковая модель.

Эндрю Ын также сказал, что ИИ может быть «решением» проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, таких как изменение климата, предоставляя ИИ-симуляции.

Марк Рэйберт, основатель Boston Dynamics, также сказал в своей речи, что интеграция технологий ИИ и робототехники может повысить производительность во всем мире и предоставить возможности для решения проблем человечества.