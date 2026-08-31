Google Maps начал показывать озеро Онтарио как «озеро Америка» в США

В Google сообщили, что обновили название после изменений в Информационной системе географических названий США (GNIS), которая считается официальным источником географических наименований для американских карт, передает Kazinform.

Теперь пользователи Google Maps в США видят название «озеро Америка». При этом в Канаде водоем по-прежнему обозначается как озеро Онтарио.

Пользователям в других странах Google Maps показывает оба названия. В компании объяснили такой подход действующей политикой сервиса в отношении географических объектов, названия которых отличаются в разных государствах.

Онтарио — самое маленькое из пяти Великих озер Северной Америки, расположенное на границе США и Канады.

Ранее Трамп сообщил в социальной сети, что Google Maps изменит название озера Онтарио на «озеро Америка» на устройствах пользователей в США.

Напомним, Указ о переименовании водоема президент США подписал 27 августа. После внесения соответствующих изменений в американскую систему географических названий новое обозначение появилось и в Google Maps.