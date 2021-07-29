Google и Facebook объявили об обязательной вакцинации всех офисных сотрудников

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Google и Facebook стали одними из первых крупных компаний Кремниевой долины, которые обяжут своих сотрудников привиться против коронавируса по возвращении в офисы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN Business.

В сообщении сотрудникам компании генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил, что политика по обязательной вакцинации всех сотрудников компании будет реализована в течение нескольких недель в США и через несколько месяцев - в других регионах мира, так как все больше вакцин стали доступными.

«Вакцинация является одним из главных путей для сохранения нашего здоровья в ближайшие месяцы», - сказал Сундар Пичаи.

Позднее в среду вице-президент по персоналу компании Facebook Лори Голер сообщила, что каждый сотрудник, вышедший на работу в офис в США, должен будет получить вакцину.

Сообщается, что в компании прорабатываются подходы для тех, кто не сможет вакцинироваться в связи с медицинскими или другими причинами.

В начале недели крупные медицинские объединения страны призвали сделать обязательной вакцинацию работников здравоохранения. Также ожидается, что президент Джо Байден выступит с заявлением об обязательной вакцинации среди всех федеральных служащих и контрактников или сдаче тестов на коронавирус.

Гугл также перенесла дату возвращения сотрудников в офисы с 1 сентября на 18 октября. Сообщается, что сотрудникам позволят выбрать: либо вернуться в офисы, либо остаться работать онлайн, если есть такая возможность.