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    Google Earth открыл бесплатный авиасимулятор для полетов над планетой

    Пользователи Google Earth получили возможность управлять виртуальным самолетом прямо в браузере. Новый авиасимулятор позволяет исследовать Землю с высоты птичьего полета, наблюдая за трехмерными городами и природными ландшафтами по всему миру, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Google Earth открыл бесплатный авиасимулятор для полетов над планетой
    Фото: Google Earth

    Инструмент стал доступен 12 июня и рассчитан прежде всего на любителей авиации и путешествий. Для полетов не требуется устанавливать дополнительные программы — достаточно открыть Google Earth в браузере и активировать режим Flight Simulator.

    Во время виртуального путешествия пользователи могут пролетать над различными регионами планеты, рассматривая детализированные 3D-здания, достопримечательности и панорамы местности.

    Ранее авиасимулятор существовал только в профессиональной настольной версии Google Earth. Теперь функция впервые интегрирована в веб-версию сервиса, что делает ее доступной для гораздо более широкой аудитории.

    Для запуска симулятора необходимо открыть Google Earth, выбрать раздел Explore Earth, затем перейти в меню Tools и нажать Flight Simulator.

    Разработчики также опубликовали список горячих клавиш для управления самолетом. Пользователям доступны команды ускорения, торможения, изменения курса, набора высоты и выполнения маневров.

    Несмотря на развлекательный формат, освоить управление не так просто. Если виртуальный самолет столкнется с землей, симулятор автоматически поставит полет на паузу и предложит начать маршрут заново.

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    Компьютерные игры Технологии Самолет Google Мировые новости Планета Земля
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор