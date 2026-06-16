Google Earth открыл бесплатный авиасимулятор для полетов над планетой

Пользователи Google Earth получили возможность управлять виртуальным самолетом прямо в браузере. Новый авиасимулятор позволяет исследовать Землю с высоты птичьего полета, наблюдая за трехмерными городами и природными ландшафтами по всему миру, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

Инструмент стал доступен 12 июня и рассчитан прежде всего на любителей авиации и путешествий. Для полетов не требуется устанавливать дополнительные программы — достаточно открыть Google Earth в браузере и активировать режим Flight Simulator.

Во время виртуального путешествия пользователи могут пролетать над различными регионами планеты, рассматривая детализированные 3D-здания, достопримечательности и панорамы местности.

Ранее авиасимулятор существовал только в профессиональной настольной версии Google Earth. Теперь функция впервые интегрирована в веб-версию сервиса, что делает ее доступной для гораздо более широкой аудитории.

Для запуска симулятора необходимо открыть Google Earth, выбрать раздел Explore Earth, затем перейти в меню Tools и нажать Flight Simulator.

Разработчики также опубликовали список горячих клавиш для управления самолетом. Пользователям доступны команды ускорения, торможения, изменения курса, набора высоты и выполнения маневров.

Несмотря на развлекательный формат, освоить управление не так просто. Если виртуальный самолет столкнется с землей, симулятор автоматически поставит полет на паузу и предложит начать маршрут заново.

Ранее цифровой контроль границ предложили ввести для авиационной безопасности в Центральной Азии.