Google будет платить SpaceX свыше $900 млн в месяц за мощности для ИИ

Google заключила масштабное соглашение со SpaceX Илона Маска на использование вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

По документам, подготовленным к IPO SpaceX, стоимость контракта составляет $920 млн в месяц. Соглашение вступит в силу в октябре 2026 года и будет действовать до конца июня 2029 года.

Google получит доступ к крупному кластеру специализированных ИИ-чипов, необходимых для обучения и работы современных нейросетей.

Похожий контракт со SpaceX подписала и компания Anthropic, известная разработкой семейства моделей Claude. Ее ежемесячные выплаты составят $1,25 млрд.

Спрос на вычислительные ресурсы продолжает стремительно расти из-за развития генеративного искусственного интеллекта. Крупнейшие технологические компании вкладывают десятки и сотни миллиардов долларов в строительство дата-центров, закупку чипов и расширение инфраструктуры.

Ранее Google сообщала о планах направить в этом году до $190 млрд капитальных расходов, значительная часть которых связана с развитием ИИ и центров обработки данных.

Тем временем SpaceX готовится к выходу на биржу Nasdaq. Размещение акций намечено на 12 июня. По информации источников, компания предложит инвесторам 555 млн новых акций по цене $135 за бумагу. Общий объем IPO может достичь $75 млрд. Если эти параметры подтвердятся, размещение станет крупнейшим в истории мирового фондового рынка.

Ранее Anthropic предупредила о риске выхода ИИ из-под контроля к 2027 году.