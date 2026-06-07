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    Google будет платить SpaceX свыше $900 млн в месяц за мощности для ИИ

    Google заключила масштабное соглашение со SpaceX Илона Маска на использование вычислительных мощностей для развития искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Google будет платить SpaceX свыше $900 млн в месяц за мощности для ИИ
    Фото: Аnadolu

    По документам, подготовленным к IPO SpaceX, стоимость контракта составляет $920 млн в месяц. Соглашение вступит в силу в октябре 2026 года и будет действовать до конца июня 2029 года.

    Google получит доступ к крупному кластеру специализированных ИИ-чипов, необходимых для обучения и работы современных нейросетей.

    Похожий контракт со SpaceX подписала и компания Anthropic, известная разработкой семейства моделей Claude. Ее ежемесячные выплаты составят $1,25 млрд.

    Спрос на вычислительные ресурсы продолжает стремительно расти из-за развития генеративного искусственного интеллекта. Крупнейшие технологические компании вкладывают десятки и сотни миллиардов долларов в строительство дата-центров, закупку чипов и расширение инфраструктуры.

    Ранее Google сообщала о планах направить в этом году до $190 млрд капитальных расходов, значительная часть которых связана с развитием ИИ и центров обработки данных.

    Тем временем SpaceX готовится к выходу на биржу Nasdaq. Размещение акций намечено на 12 июня. По информации источников, компания предложит инвесторам 555 млн новых акций по цене $135 за бумагу. Общий объем IPO может достичь $75 млрд. Если эти параметры подтвердятся, размещение станет крупнейшим в истории мирового фондового рынка.

    Ранее Anthropic предупредила о риске выхода ИИ из-под контроля к 2027 году.

    Технологии Искусственный интеллект Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор