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    18:51, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» вошел в тройку призеров на этапе «Тура Лангкави»

    Гонщик «Астаны» вошел в тройку призеров на этапе «Тура Лангкави»
    Фото: SprintCycling.

    Гонщик Astana Qazaqstan Team Глеб Сырица вновь оказался в центре борьбы за победу на этапе «Тура Лангкави». Сегодня в спринте на шестом этапе Сырица снова финишировал третьим как это уже было в первый день гонки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

    - День был очень жарким, и честно говоря, мне было очень непросто на этой жаре, особенно на последних 50 километрах. Вновь мои товарищи по команде проделали отличную работу для меня, но на финальном километре я потерял несколько позиций и упустил правильный момент для того, чтобы выйти вперед. Я начал свой спринт издалека, и было уже невозможно добиться большего, чем третье место. Тем не менее, впереди еще два этапа, и, конечно же, я продолжу бороться, – сказал Глеб Сырица.

    После шестого этапа Вадим Пронский сохраняет свою 5-ю позицию в общем зачете, удерживая лидерство в классификации лучшего азиатского гонщика. Харольд Мартин Лопес идет на 10-м месте.

    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Автор
    Ринат Дусумов
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