Гонщик «Астаны» вошел в тройку призеров на этапе «Тура Лангкави»

Гонщик Astana Qazaqstan Team Глеб Сырица вновь оказался в центре борьбы за победу на этапе «Тура Лангкави». Сегодня в спринте на шестом этапе Сырица снова финишировал третьим как это уже было в первый день гонки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

- День был очень жарким, и честно говоря, мне было очень непросто на этой жаре, особенно на последних 50 километрах. Вновь мои товарищи по команде проделали отличную работу для меня, но на финальном километре я потерял несколько позиций и упустил правильный момент для того, чтобы выйти вперед. Я начал свой спринт издалека, и было уже невозможно добиться большего, чем третье место. Тем не менее, впереди еще два этапа, и, конечно же, я продолжу бороться, – сказал Глеб Сырица.