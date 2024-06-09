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    04:04, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» остановился в шаге от пьедестала этапа «ЗЛМ Тура»

    Глеб Сырица
    Фото: Sports.kz

    В субботу состоялся четвертый этап многодневной велогонки «ЗЛМ Тур», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Первым финишировал голландец Каспер ван Уден из команды «dsm-firmenich PostNL». Второе место занял бельгиец Саймон Дехайрс из «Alpecin-Deceuninck». Третьим стал итальянец Джованни Лонарди из «Polti Kometa».

    Гонщик «Астаны» Глеб Сырица завершил этап четвертым.

    «ЗЛМ Тур». Четвертый этап
    Roosendaal — Roosendaal. 196.7 километров

    1. Каспер ван Уден (Нидерланды, «dsm-firmenich PostNL») — 4:14:42
    2. Саймон Дехайрс (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck»)
    3. Джованни Лонарди (Италия, «Polti Kometa»)

    4. Глеб Сырица (Россия, «Астана»)

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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