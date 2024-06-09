Гонщик «Астаны» остановился в шаге от пьедестала этапа «ЗЛМ Тура»

В субботу состоялся четвертый этап многодневной велогонки «ЗЛМ Тур», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишировал голландец Каспер ван Уден из команды «dsm-firmenich PostNL». Второе место занял бельгиец Саймон Дехайрс из «Alpecin-Deceuninck». Третьим стал итальянец Джованни Лонарди из «Polti Kometa».

Гонщик «Астаны» Глеб Сырица завершил этап четвертым.

«ЗЛМ Тур». Четвертый этап

Roosendaal — Roosendaal. 196.7 километров

1. Каспер ван Уден (Нидерланды, «dsm-firmenich PostNL») — 4:14:42

2. Саймон Дехайрс (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck»)

3. Джованни Лонарди (Италия, «Polti Kometa»)

4. Глеб Сырица (Россия, «Астана»)