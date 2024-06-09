04:04, 09 Июнь 2024 | GMT +6
Гонщик «Астаны» остановился в шаге от пьедестала этапа «ЗЛМ Тура»
В субботу состоялся четвертый этап многодневной велогонки «ЗЛМ Тур», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Первым финишировал голландец Каспер ван Уден из команды «dsm-firmenich PostNL». Второе место занял бельгиец Саймон Дехайрс из «Alpecin-Deceuninck». Третьим стал итальянец Джованни Лонарди из «Polti Kometa».
Гонщик «Астаны» Глеб Сырица завершил этап четвертым.
«ЗЛМ Тур». Четвертый этап
Roosendaal — Roosendaal. 196.7 километров
1. Каспер ван Уден (Нидерланды, «dsm-firmenich PostNL») — 4:14:42
2. Саймон Дехайрс (Бельгия, «Alpecin-Deceuninck»)
3. Джованни Лонарди (Италия, «Polti Kometa»)
4. Глеб Сырица (Россия, «Астана»)