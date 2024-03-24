Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лучших шестого этапа «Вуэльты Каталонии»

Стали известны результаты шестого этапа многодневной велогонки «Вуэльта Каталонии», протяженностью 157.7 километра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал словенец Тадей Погачар из команды «UAE Team Emirates». Второе место занял колумбиец Эган Берналь из «INEOS Grenadiers». Испанец Микель Ланда из «Soudal Quick-Step» замкнул тройку лидеров.

Лучшим у «Астаны» стал Лоренцо Фортунато, финишировавший девятым. Харольд Техада завершил этап 83-м, Мартин Лопес — 84-м, Хенок Мулюбырхан — 100-м, Сантьяго Умба — 102-м, Вадим Пронский — 120-м. Иде Схеллинг досрочно покинул гонку.

«Вуэльта Каталонии». Шестой этап

Berga — Queralt. 154.7 километра

1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — 4:11:53

2. Эган Берналь (Колумбия, «INEOS Grenadiers») — +0:57

3. Микель Ланда (Испания, «Soudal Quick-Step»)

9. Лоренцо Фортунато (Италия, «Астана») — +2:34

83. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +19:28

84. Мартин Лопес (Эквадор, «Астана»)

100. Хенок Мулюбырхан (Эритрея, «Астана») — +23:12

102. Сантьяго Умба (Колумбия, «Астана»)

120. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +23:58

Общий зачет:

1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — 25:06:16

2. Микель Ланда (Испания, «Soudal Quick-Step») — +3:31

3. Эган Берналь (Колумбия, «INEOS Grenadiers») — +4:53

10. Лоренцо Фортунато (Италия, «Астана») — +7:17

73. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +54:13

79. Хенок Мулюбырхан (Эритрея, «Астана») — +1:01:17

99. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:09:42

109. Сантьяго Умба (Колумбия, «Астана») — +1:18:41

110. Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +1:19:14.





