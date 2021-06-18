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    23:17, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Гонщики «Астаны» заняли два места на пьедестале гонки «Адриатика-Ионика»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась многодневная велогонка по дорогам Италии «Адриатика-Ионика». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первые три результата — у итальянцев: Элиа Вивиани из «Cofidis, Solutions Crédits», Якуба Марецко из «Vini Zabù» и Давиде Мартинелли из «Астаны».

    Вадим Пронский финишировал девятым, Мерхави Кудус — 13-м, эти результаты позволил гонщикам «Астаны» занять второе и третье места в генеральной квалификации гонки. Никита Стальнов не смог добраться до финиша.
    «Адриатика-Ионика». Третий этап
    Ferrara — Comacchio. 149.5 километров
    1. Элиа Вивиани (Италия, «Cofidis, Solutions Crédits») — 3:19:23
    2. Якуб Марецко (Италия, «Vini Zabù»)
    3. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)
    9. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»)
    13. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана»)
    Общий зачет:
    1. Лоренцо Фортунато (Италия, «EOLO-Kometa») — 11:19:56
    2. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +0:02
    3. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +0:06
    54. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +26:38.



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