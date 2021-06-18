Гонщики «Астаны» заняли два места на пьедестале гонки «Адриатика-Ионика»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась многодневная велогонка по дорогам Италии «Адриатика-Ионика». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первые три результата — у итальянцев: Элиа Вивиани из «Cofidis, Solutions Crédits», Якуба Марецко из «Vini Zabù» и Давиде Мартинелли из «Астаны».

Вадим Пронский финишировал девятым, Мерхави Кудус — 13-м, эти результаты позволил гонщикам «Астаны» занять второе и третье места в генеральной квалификации гонки. Никита Стальнов не смог добраться до финиша.1. Элиа Вивиани (Италия, «Cofidis, Solutions Crédits») — 3:19:232. Якуб Марецко (Италия, «Vini Zabù»)3. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)9. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»)13. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана»)Общий зачет:1. Лоренцо Фортунато (Италия, «EOLO-Kometa») — 11:19:562. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +0:023. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +0:0654. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +26:38.







