23:17, 17 Июнь 2021 | GMT +6
Гонщики «Астаны» заняли два места на пьедестале гонки «Адриатика-Ионика»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилась многодневная велогонка по дорогам Италии «Адриатика-Ионика». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первые три результата — у итальянцев: Элиа Вивиани из «Cofidis, Solutions Crédits», Якуба Марецко из «Vini Zabù» и Давиде Мартинелли из «Астаны».Вадим Пронский финишировал девятым, Мерхави Кудус — 13-м, эти результаты позволил гонщикам «Астаны» занять второе и третье места в генеральной квалификации гонки. Никита Стальнов не смог добраться до финиша.
«Адриатика-Ионика». Третий этап
Ferrara — Comacchio. 149.5 километров
1. Элиа Вивиани (Италия, «Cofidis, Solutions Crédits») — 3:19:23
2. Якуб Марецко (Италия, «Vini Zabù»)
3. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)
9. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»)
13. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана»)
Общий зачет:
1. Лоренцо Фортунато (Италия, «EOLO-Kometa») — 11:19:56
2. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +0:02
3. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +0:06
54. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +26:38.