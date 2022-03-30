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    21:04, 29 Март 2022 | GMT +6

    Гонщик из Казахстана выиграл «золото» чемпионата Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик Игорь Чжан стал обладателем золотой медали в групповой гонке среди мужчин на чемпионате Азии в столице Таджикистана Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Игорь Чжан стал чемпионом Азии в групповой гонке среди мужчин в категории элита.

    На втором месте оказался японский спортсмен Нариюки Масуде. Бронзовую медаль завоевал монгольский гонщик Джамбальямц Сайнбаяр.

    Напомним, что ранее в категории андеры казахстанка Акпеил Осим стала чемпионкой Азии, Светлана Пащенко удостоилась серебряной медали.



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