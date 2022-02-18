Гонщик «Астаны» занял место на пьедестале второго этапа «Вольты Алгарви»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап многодневной велогонки по дорогам Португалии «Вольта Алгарви», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал французский гонщик команды «Groupama-FDJ» Давид Гудю. Итальянец Самуэле Баттистелла из «Астаны» стал вторым. Третий результат — у британца Итана Хейтера из «INEOS Grenadiers».



«Вольта Алгарви». Второй этап

Portimão — Lagos. 199.1 километров

1. Давид Гудю (Франция, «Groupama-FDJ») — 4:50:51

2. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:02

3. Итан Хейтер (Великобоитания, «INEOS Grenadiers»)