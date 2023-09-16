Гонщик «Астаны» занял место на пьедестале третьего этапа «Тура Словении»
Первый и второй результаты этапа — у итальянских гонщиков Андреа Баджоли из команды «Soudal-Quick Step» и Микеле Гадзоли из «Астаны». Третьим стал швейцарец Штефан Кюнг из «Groupama — FDJ».
Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Кейс Бол — 13-м, Евгений Федоров — 92-м, Глеб Сырица — 104-м.
«Тур Словении». Третий этап
Ružomberok — Martin. 171.6 километр
1. Андреа Баджоли (Италия, «Soudal-Quick Step») — 3:54:24
2. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»)
3. Штефан Кюнг (Швейцария, «Groupama — FDJ»)
13. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +0:25
92. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +4:24
104. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +5:38
Общий зачет:
1. Реми Каванья (Франция, «Soudal-Quick Step») — 7:37:35
2. Мулу Хайлемайкл (Эфиопия, «Caja Rural-Seguros RGA») — +2:20
3. Штефан Кюнг (Швейцария, «Groupama — FDJ») — +2:23
17. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +5:40
48. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +7:43
87. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +12:17
98. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +13:37