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    03:00, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» занял место на пьедестале третьего этапа «Тура Словении»

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    Фото: Sports.kz.
    Стали известны результаты третьего этапа многодневной велогонки «Тур Словении», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и второй результаты этапа — у итальянских гонщиков Андреа Баджоли из команды «Soudal-Quick Step» и Микеле Гадзоли из «Астаны». Третьим стал швейцарец Штефан Кюнг из «Groupama — FDJ».

    Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Кейс Бол — 13-м, Евгений Федоров — 92-м, Глеб Сырица — 104-м.
    «Тур Словении». Третий этап
    Ružomberok — Martin. 171.6 километр

    1. Андреа Баджоли (Италия, «Soudal-Quick Step») — 3:54:24
    2. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»)
    3. Штефан Кюнг (Швейцария, «Groupama — FDJ»)
    13. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +0:25
    92. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +4:24
    104. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +5:38
    Общий зачет:
    1. Реми Каванья (Франция, «Soudal-Quick Step») — 7:37:35
    2. Мулу Хайлемайкл (Эфиопия, «Caja Rural-Seguros RGA») — +2:20
    3. Штефан Кюнг (Швейцария, «Groupama — FDJ») — +2:23
    17. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +5:40
    48. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +7:43
    87. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +12:17
    98. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +13:37


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