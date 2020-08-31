+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 26 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гонщик «Астаны» выиграл «Мемориал Марко Пантани»

31 Августа 2020 11:11
Поделиться:
Гонщик «Астаны» выиграл «Мемориал Марко Пантани»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гонщик «Астаны» Фабио Феллине одержал победу на итальянской однодневной гонке «Мемориал Марко Пантани», которая прошла в городе Чезенатико, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Новости по теме
«Тур де Франс»: Алексей Луценко стал седьмым на втором этапе супермногодневки
В Канаде состоялся велопробег в честь 25-летия Конституции Казахстана FIVB отменила четыре соревнования по пляжному волейболу Андрей Голубев одержал победу на теннисном турнире в Италии

Первым финишировал итальянский гонщик «Астаны» Фабио Феллине, вторым стал британец Итан Хейтер из «Ineos», замкнул тройку лидеров белорус Александр Рябушенко из «UAE Team Emirates».

Остальные гонщики «Астаны» финишировали следующим порядком: Никита Стальнов — 34-м, Мануэле Боаро — 37-м, Мерхави Кудус и Вадим Пронский не смогли завершить гонку.

«Мемориал Марко Пантани»
Castrocaro Terme e Terra del Sole — Cesenatico. 199.8 километров
1. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — 5:05:25
2. Итан Хейтер (Великобритания, «Ineos»)
3. Александр Рябушенко (Беларусь, «UAE Team Emirates»)
34. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +0:26
37. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +0:49.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив