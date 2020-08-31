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Гонщик «Астаны» выиграл «Мемориал Марко Пантани»
31 Августа 2020 11:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гонщик «Астаны» Фабио Феллине одержал победу на итальянской однодневной гонке «Мемориал Марко Пантани», которая прошла в городе Чезенатико, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
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Первым финишировал итальянский гонщик «Астаны» Фабио Феллине, вторым стал британец Итан Хейтер из «Ineos», замкнул тройку лидеров белорус Александр Рябушенко из «UAE Team Emirates».Остальные гонщики «Астаны» финишировали следующим порядком: Никита Стальнов — 34-м, Мануэле Боаро — 37-м, Мерхави Кудус и Вадим Пронский не смогли завершить гонку.
«Мемориал Марко Пантани»
Castrocaro Terme e Terra del Sole — Cesenatico. 199.8 километров
1. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — 5:05:25
2. Итан Хейтер (Великобритания, «Ineos»)
3. Александр Рябушенко (Беларусь, «UAE Team Emirates»)
34. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +0:26
37. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +0:49.
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