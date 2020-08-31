Гонщик «Астаны» выиграл «Мемориал Марко Пантани»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гонщик «Астаны» Фабио Феллине одержал победу на итальянской однодневной гонке «Мемориал Марко Пантани», которая прошла в городе Чезенатико, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Первым финишировал итальянский гонщик «Астаны» Фабио Феллине, вторым стал британец Итан Хейтер из «Ineos», замкнул тройку лидеров белорус Александр Рябушенко из «UAE Team Emirates».



«Мемориал Марко Пантани»

Castrocaro Terme e Terra del Sole — Cesenatico. 199.8 километров

1. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — 5:05:25

2. Итан Хейтер (Великобритания, «Ineos»)

3. Александр Рябушенко (Беларусь, «UAE Team Emirates»)

34. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +0:26

37. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +0:49. 1. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — 5:05:252. Итан Хейтер (Великобритания, «Ineos»)3. Александр Рябушенко (Беларусь, «UAE Team Emirates»)34. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +0:2637. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +0:49.



Остальные гонщики «Астаны» финишировали следующим порядком: Никита Стальнов — 34-м, Мануэле Боаро — 37-м, Мерхави Кудус и Вадим Пронский не смогли завершить гонку.