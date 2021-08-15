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Гонщик «Астаны» вошел в тройку лучших первого этапа «Вуэльты Испании»
15 Августа 2021 01:40
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БУРГОС. КАЗИНФОРМ - Индивидуальной гонкой с раздельным стартом началась многодневная велогонка «Вуэльта Испании». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz
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Остальные гонщики «Астаны» финишировали следующим порядком: Александр Власов — 10-й, Оскар Родригес — 26-й, Йон Исагирре — 27-й, Омар Фраиле — 29-й, Горка Исагирре — 34-й, Луис Леон Санчес — 43-й, Юрий Натаров — 164-й.
«Вуэльта Испании». Первый этап
Бургос — Бургос. 7.1 километров
1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 8:32
2. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +0:05
3. Ян Тратник (Словения, «Bahrain-Victorious») — +0:07
10. Александр Власов (Россия, «Астана») — +0:13
26. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:22
27. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)
29. Омар Фраиле (Испания, «Астана»)
34. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +0:24
43. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:26
164. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +1:11.
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