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Гонщик «Астаны» вернулся в десятку лидеров «Вуэльты Испании»

19 Августа 2021 23:23
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Гонщик «Астаны» вернулся в десятку лидеров «Вуэльты Испании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся шестой этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании», протяженностью 158.3 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Первым финишную черту этапа пересек датчанин Магнус Корт из команды «EF Education-Nippo». Второй результат — у словенца Приможа Роглича из «Jumbo-Visma». Третье место занял итальянец Андреа Баджоли из «Deceuninck-Quick Step».

Гонщик «Астаны» Александр Власов финишировал четвертым и поднялся на шестую строчку в генеральной квалификации гонки. Алекс Аранбуру завершил этап 15-м, Луис Леон Санчес — 37-м, Горка Исагирре — 63-м, Йон Исагирре — 64-м, Омар Фраиле — 116-м, Оскар Родригес — 126-м, Юрий Натаров — 153-м.


«Вуэльта Испании». Шестой этап
Рекена — Альто де ла Монтанья де Кульера. 158.3 км
1. Магнус Корт (Дания, «EF Education-Nippo») — 3:30:53
2. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma»)
3. Андреа Баджоли (Италия, «Deceuninck-Quick Step») — +0:02
4. Александр Власов (Россия, «Астана») — +0:04
15. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +0:27
37. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:53
63. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +3:52
64. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)
116. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +9:35
126. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)
153. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +12:53
Общий зачет:
1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 21:04:49
2. Энрик Мас (Испания, «Movistar») — +0:25
3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Movistar») — +0:36
6. Александр Власов (Россия, «Астана») — +0:53
30. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:39
44. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +6:59
78. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +17:29
111. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +22:30
116. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +23:26
118. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +23:44
160. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +32:43

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