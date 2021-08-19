Гонщик «Астаны» вернулся в десятку лидеров «Вуэльты Испании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся шестой этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании», протяженностью 158.3 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек датчанин Магнус Корт из команды «EF Education-Nippo». Второй результат — у словенца Приможа Роглича из «Jumbo-Visma». Третье место занял итальянец Андреа Баджоли из «Deceuninck-Quick Step».

Гонщик «Астаны» Александр Власов финишировал четвертым и поднялся на шестую строчку в генеральной квалификации гонки. Алекс Аранбуру завершил этап 15-м, Луис Леон Санчес — 37-м, Горка Исагирре — 63-м, Йон Исагирре — 64-м, Омар Фраиле — 116-м, Оскар Родригес — 126-м, Юрий Натаров — 153-м.



«Вуэльта Испании». Шестой этап

Рекена — Альто де ла Монтанья де Кульера. 158.3 км

1. Магнус Корт (Дания, «EF Education-Nippo») — 3:30:53

2. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma»)

3. Андреа Баджоли (Италия, «Deceuninck-Quick Step») — +0:02

4. Александр Власов (Россия, «Астана») — +0:04

15. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +0:27

37. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:53

63. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +3:52

64. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)

116. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +9:35

126. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)

153. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +12:53

Общий зачет:

1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 21:04:49

2. Энрик Мас (Испания, «Movistar») — +0:25

3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Movistar») — +0:36

6. Александр Власов (Россия, «Астана») — +0:53

30. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:39

44. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +6:59

78. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +17:29

111. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +22:30

116. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +23:26

118. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +23:44

160. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +32:43