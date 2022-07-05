Гонщик «Астаны» стал вторым на этапе веломногодневки «Тур Сибиу»
СИБИУ. КАЗИНФОРМ - Индивидуальная гонка с раздельным стартом состоялась в первой части третьего этапа веломногодневки «Тур Сибиу». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первый результат «разделки» — у итальянского гонщика Джованни Алеотти из команды «BORA-hansgrohe». Вторым финишировал южноафриканец Стефан де Бод из «Астаны». Третьим стал бельгиец Харм Ванхауке из «Lotto Soudal».
Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Хавьер Ромо — пятый, Микеле Гадзоли — 87-й, Евгений Гидич — 93-й, Нурберген Нурлыхасым — 115-м.
«Тур Сибиу». Третий (а) этап
Curmătura Ștezii — Арена Платош Пэлтиниш. 12.5 километров
1. Джованни Алеотти (Италия, «BORA-hansgrohe») — 26:47
2. Стефан де Бод (ЮАР, «Астана») — +0:04
3. Харм Ванхауке (Бельгия, «Lotto Soudal») — +0:15
5. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +0:37
87. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +4:35
93. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +4:55
115. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, «Астана») — +6:15
Общий зачет:
1. Джованни Алеотти (Италия, «BORA-hansgrohe») — 10:24:19
2. Харм Ванхауке (Бельгия, «Lotto Soudal») — +0:25
3. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, «BORA-hansgrohe») — +0:30
4. Стефан де Бод (ЮАР, «Астана») — +0:38
45. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +12:01
60. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, «Астана») — +19:13
76. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +27:52
100. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +33:13.
Фото: www.sports.kz