5 Июля 2022 21:00

Гонщик «Астаны» стал вторым на этапе веломногодневки «Тур Сибиу»

СИБИУ. КАЗИНФОРМ - Индивидуальная гонка с раздельным стартом состоялась в первой части третьего этапа веломногодневки «Тур Сибиу». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый результат «разделки» — у итальянского гонщика Джованни Алеотти из команды «BORA-hansgrohe». Вторым финишировал южноафриканец Стефан де Бод из «Астаны». Третьим стал бельгиец Харм Ванхауке из «Lotto Soudal».

Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Хавьер Ромо — пятый, Микеле Гадзоли — 87-й, Евгений Гидич — 93-й, Нурберген Нурлыхасым — 115-м.

«Тур Сибиу». Третий (а) этап

Curmătura Ștezii — Арена Платош Пэлтиниш. 12.5 километров

1. Джованни Алеотти (Италия, «BORA-hansgrohe») — 26:47

2. Стефан де Бод (ЮАР, «Астана») — +0:04

3. Харм Ванхауке (Бельгия, «Lotto Soudal») — +0:15

5. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +0:37

87. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +4:35

93. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +4:55

115. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, «Астана») — +6:15

Общий зачет:

1. Джованни Алеотти (Италия, «BORA-hansgrohe») — 10:24:19

2. Харм Ванхауке (Бельгия, «Lotto Soudal») — +0:25

3. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, «BORA-hansgrohe») — +0:30

4. Стефан де Бод (ЮАР, «Астана») — +0:38

45. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +12:01

60. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, «Астана») — +19:13

76. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +27:52

100. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +33:13.



Фото: www.sports.kz