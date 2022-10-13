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Гонщик «Астаны» стал восьмым на третьем этапе «Тура Лангкави»
13 Октября 2022, 19:43

Гонщик «Астаны» стал восьмым на третьем этапе «Тура Лангкави»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся третий этап многодневной велогонки «Тур Лангкави», протяженностью 124.2 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и третий результаты этапа — у колумбийских гонщиков команды «Movistar» Ивана Рамиро Сосы и Эйнера Рубио. Вторым стал британец Хью Карти из «EF Education-EasyPost».

Гонщик «Астаны» Андрей Зейц стал восьмым, Харольд Мартин Лопес — 25-м, Игорь Чжан — 43-м, Джанни Москон — 53-м, Глеб Сырица — 57-м, Евгений Гидич — 63-м.

«Тур Лангкави». Третий этап.

Putrajaya — Genting Highlands. 124.2 километра.

1. Иван Рамиро Соса (Колумбия, «Movistar») — 3:25:31;

2. Хью Карти (Великобритания, «EF Education-EasyPost») — +0:19;

3. Эйнер Рубио (Колумбия, «Movistar») — +1:56;

8. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:23;

25. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +7:43;

43. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана») — +15:32;

53. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +19:46;

57. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +21:44;

63. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +22:59.

Общий зачет:

1. Иван Рамиро Соса (Колумбия, «Movistar») — 11:18:24;

2. Хью Карти (Великобритания, «EF Education-EasyPost») — +0:23;

3. Эйнер Рубио (Колумбия, «Movistar») — +2:02;

8. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:33;

22. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +7:53;

45. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +19:56;

46. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +21:38;

56. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +23:26;

58. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана») — +24:15.


Фото: astana-qazaqstan.com



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