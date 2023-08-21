Гонщик «Астаны» стал третьим по итогам «Арктической гонки Норвегии»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся заключительный этап многодневной велогонки «Арктическая гонка Норвегии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на финальном этапе одержал француз Клеман Шампуссен из команды «Arkéa Samsic». Вторым стал представитель сборной Норвегии Одд Кристиан Эйкинг. Третье место занял итальянский гонщик «Астаны» Микеле Гадзоли.

Кристиан Скарони завершил этап шестым и сохранил второе место в генеральной квалификации.

«Арктическая гонка Норвегии». Четвертый этап

Kvalsund — Nordkapp. 171.4 километр

1. Клеман Шампуссен (Франция, «Arkéa Samsic») — 4:00:38

2. Одд Кристиан Эйкинг (Норвегия)

3. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»)

6. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»)

Общий зачет:

1. Стивен Уильямс (Великобритания, «Israel-Premier Tech») — 15:38:06

2. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +0:01

3. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, «Uno-X») — +0:09