22 Мая 2022 22:34

Гонщик «Астаны» стал одиннадцатым на этапе «Джиро д’Италия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 15-м этапе многодневной велогонки «Джиро д’Италия» пелотон преодолел по горам 177 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал итальянец Джулио Чикконе из команды «Trek-Segafredo». Второй результат — у колумбийца Сантьяго Буитраго из «Bahrain-Victorious». Третьим стал испанец Антонио Педреро из «Movistar».

У «Астаны» лучшим стал Фабио Феллине, финишировавший 11-м.

«Джиро д’Италия». 15-й этап

Ривароло-Канавезе — Конь. 177 километров

1. Джулио Чикконе (Италия, «Trek-Segafredo») — 4:37:41

2. Сантьяго Буитраго (Колумбия, «Bahrain-Victorious») — +1:31

3. Антонио Педреро (Испания, «Movistar»)

11. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +7:48.





