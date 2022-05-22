23:03
22 Мая 2022 22:34
Гонщик «Астаны» стал одиннадцатым на этапе «Джиро д’Италия»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 15-м этапе многодневной велогонки «Джиро д’Италия» пелотон преодолел по горам 177 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победу на этапе одержал итальянец Джулио Чикконе из команды «Trek-Segafredo». Второй результат — у колумбийца Сантьяго Буитраго из «Bahrain-Victorious». Третьим стал испанец Антонио Педреро из «Movistar».
У «Астаны» лучшим стал Фабио Феллине, финишировавший 11-м.
«Джиро д’Италия». 15-й этап
Ривароло-Канавезе — Конь. 177 километров
1. Джулио Чикконе (Италия, «Trek-Segafredo») — 4:37:41
2. Сантьяго Буитраго (Колумбия, «Bahrain-Victorious») — +1:31
3. Антонио Педреро (Испания, «Movistar»)
11. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +7:48.
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