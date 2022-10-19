Гонщик «Астаны» стал десятым по итогам «Тура Лангкави»
Победу на финальном этапе одержал голландец Алекс Моленар из команды «Burgos-BH». Второй результат — у немца Джейсона Осборна из «Alpecin-Deceuninck». Третьим стал колумбиец Хуан Себастьян Молано из «UAE Team Emirates».
Гонщик «Астаны» Андрей Зейц завершил этап 15-м, Джанни Москон стал 22-м, Игорь Чжан — 34-м, Харольд Мартин Лопес — 44-м, Евгений Гидич — 62-м, Глеб Сырица — 63-м.
«Тур Лангкави». Восьмой этап
Kuah — Kuah. 115.9 километров
1. Алекс Моленар (Нидерланды, «Burgos-BH») — 2:25:37
2. Джейсон Осборн (Германия, «Alpecin-Deceuninck»)
3. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, «UAE Team Emirates») — +0:18
15. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана»)
22. Джанни Москон (Италия, «Астана»)
34. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана»)
44. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана»)
62. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +3:52
63. Глеб Сырица (Россия, «Астана»)
Общий зачет:
1. Иван Рамиро Соса (Колумбия, «Movistar») — 25:54:00
2. Хью Карти (Великобритания, «EF Education-EasyPost») — +0:23
3. Торстен Трэен (Норвегия, «Uno-X») — +1:47
10. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:33
21. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +7:53
34. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +18:26
48. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана») — +25:56
57. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +30:50
58. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +31:04
Фото: sports.kz