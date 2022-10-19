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    22:00, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» стал десятым по итогам «Тура Лангкави»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся заключительный этап веломногодневки «Тур Лангкави», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу на финальном этапе одержал голландец Алекс Моленар из команды «Burgos-BH». Второй результат — у немца Джейсона Осборна из «Alpecin-Deceuninck». Третьим стал колумбиец Хуан Себастьян Молано из «UAE Team Emirates».

    Гонщик «Астаны» Андрей Зейц завершил этап 15-м, Джанни Москон стал 22-м, Игорь Чжан — 34-м, Харольд Мартин Лопес — 44-м, Евгений Гидич — 62-м, Глеб Сырица — 63-м.

    «Тур Лангкави». Восьмой этап
    Kuah — Kuah. 115.9 километров

    1. Алекс Моленар (Нидерланды, «Burgos-BH») — 2:25:37
    2. Джейсон Осборн (Германия, «Alpecin-Deceuninck»)
    3. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, «UAE Team Emirates») — +0:18

    15. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана»)
     22. Джанни Москон (Италия, «Астана»)
    34. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана»)
    44. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана»)
    62. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +3:52
    63. Глеб Сырица (Россия, «Астана»)

    Общий зачет:

    1. Иван Рамиро Соса (Колумбия, «Movistar») — 25:54:00
    2. Хью Карти (Великобритания, «EF Education-EasyPost») — +0:23
    3. Торстен Трэен (Норвегия, «Uno-X») — +1:47

    10. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:33
     21. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +7:53
    34. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +18:26
    48. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана») — +25:56
    57. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +30:50
    58. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +31:04






    Фото: sports.kz


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