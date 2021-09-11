Гонщик «Астаны» стал чемпионом Канады в индивидуальной гонке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гонщик команды «Astana — Premier Tech» Уго Уль стал новым чемпионом Канады в индивидуальной гонке, завоевав золотую медаль в этой дисциплине на национальном чемпионате, прошедшем в регионе Бос, Квебек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

30-летний Уго Уль преодолел дистанцию в 34 километра за 41 минуту и 18 секунд, более чем на полторы минуты превзойдя результат ближайшего соперника.

Для Уля это уже второй чемпионский титул в «разделке» — в 2015 году он также стал сильнейшим в индивидуальной гонке.

«Я очень рад вновь завоевать титул чемпиона Канады в индивидуальной гонке и еще раз надеть чемпионскую майку. Многие ожидали от меня победы в этой гонке, так что мне пришлось справиться с определенным давлением для того, чтобы подтвердить свой статус фаворита и выиграть. Ведь никогда не знаешь, насколько хорошо будешь себя чувствовать именно в этот день, как будут работать твои ноги. Но после того, как я стартовал, примерно через пять-шесть минут, я почувствовал, что ноги в порядке и день сложится для меня хорошо. Первая половина дистанции была достаточно холмистой, было много подъемов и спусков, так что я понимал, что должен приложить серьезные усилия на этой части. После половины дистанции я догнал впереди едущего гонщика, а также, увидел, что и другие гонщики не так уж и далеко. Так что, на второй половине я выложился по максимуму, потому что не был до конца уверен, какова ситуация в гонке, и кто из соперников хорошо провел вторую часть дистанции. Я показал свой максимум, и этого хватило для победы», — сказал Уго Уль.

«Я приехал сюда с желанием побороться за победу, и я очень горжусь своим сегодняшним успехом, так как эта победа важна и для компании PremierTech, которая уже давно меня поддерживает. Несколько лет мне не удавалось приезжать на национальный чемпионат из-за подготовки к «Тур де Франс», так как традиционно он проводится в июне. Но, в этом году его перенесли на сентябрь, и мне удалось приехать и выступить здесь. Завтра у нас пройдет групповая гонка, и я попробую побороться за победу. Конечно, контролировать ситуацию в такой гонке будет намного сложнее, так как я буду один, но я сделаю все возможное», — добавил Уль.