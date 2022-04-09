Гонщик «Астаны» стал 30-м на пятом этапе «Тура Страны Басков»
Первый и второй результаты этапа - у гонщиков команды «INEOS Grenadiers» испанца Карлоса Родригеса и колумбийца Даниэля Мартинеса. Третьим стал бельгиец Ремко Эвенепул из «Quick-Step Alpha Vinyl».
У гонщиков «Астаны» лучшим стал Себастьян Энао, пересекший финишную черту 30-м. Андрей Зейц завершил этап 35-м, Стефан Де Бод — 49-м, Антонио Нибали — 80-м, Юрий Натаров — 120-м.
«Тур Страны Басков». Пятый этап
Zamudio — Mallabia. 163.8 километра
1. Карлос Родригес (Испания, «INEOS Grenadiers») — 4:07:09
2. Даниэль Мартинес (Колумбия, «INEOS Grenadiers») — +0:07
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — +0:09
30. Себастьян Энао (Колумбия, «Астана») — +1:32
35. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:25
49. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +6:30
80. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +13:14
120. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +21:26
Общий зачет:
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 18:12:29
3. Даниэль Мартинес (Колумбия, «INEOS Grenadiers») — +0:02
3. Ион Исагирре (Испания, «Cofidis») — +0:21
32. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +9:11
43. Себастьян Энао (Колумбия, «Астана») — +16:55
45. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +17:50
93. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +46:50
102. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +48:12