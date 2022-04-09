Гонщик «Астаны» стал 30-м на пятом этапе «Тура Страны Басков»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился пятый этап многодневной велогонки «Тур Страны Басков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и второй результаты этапа - у гонщиков команды «INEOS Grenadiers» испанца Карлоса Родригеса и колумбийца Даниэля Мартинеса. Третьим стал бельгиец Ремко Эвенепул из «Quick-Step Alpha Vinyl».

У гонщиков «Астаны» лучшим стал Себастьян Энао, пересекший финишную черту 30-м. Андрей Зейц завершил этап 35-м, Стефан Де Бод — 49-м, Антонио Нибали — 80-м, Юрий Натаров — 120-м.

«Тур Страны Басков». Пятый этап

Zamudio — Mallabia. 163.8 километра

1. Карлос Родригес (Испания, «INEOS Grenadiers») — 4:07:09

2. Даниэль Мартинес (Колумбия, «INEOS Grenadiers») — +0:07

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — +0:09

30. Себастьян Энао (Колумбия, «Астана») — +1:32

35. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:25

49. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +6:30

80. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +13:14

120. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +21:26

Общий зачет:

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 18:12:29

3. Даниэль Мартинес (Колумбия, «INEOS Grenadiers») — +0:02

3. Ион Исагирре (Испания, «Cofidis») — +0:21

32. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +9:11

43. Себастьян Энао (Колумбия, «Астана») — +16:55

45. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +17:50

93. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +46:50

102. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +48:12