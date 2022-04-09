РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» стал 30-м на пятом этапе «Тура Страны Басков»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился пятый этап многодневной велогонки «Тур Страны Басков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и второй результаты этапа - у гонщиков команды «INEOS Grenadiers» испанца Карлоса Родригеса и колумбийца Даниэля Мартинеса. Третьим стал бельгиец Ремко Эвенепул из «Quick-Step Alpha Vinyl».

    У гонщиков «Астаны» лучшим стал Себастьян Энао, пересекший финишную черту 30-м. Андрей Зейц завершил этап 35-м, Стефан Де Бод — 49-м, Антонио Нибали — 80-м, Юрий Натаров — 120-м.

    «Тур Страны Басков». Пятый этап
    Zamudio — Mallabia. 163.8 километра

    1. Карлос Родригес (Испания, «INEOS Grenadiers») — 4:07:09
    2. Даниэль Мартинес (Колумбия, «INEOS Grenadiers») — +0:07
    3. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — +0:09

    30. Себастьян Энао (Колумбия, «Астана») — +1:32
    35. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:25
    49. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +6:30
    80. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +13:14
    120. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +21:26

    Общий зачет:

    1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 18:12:29
    3. Даниэль Мартинес (Колумбия, «INEOS Grenadiers») — +0:02
    3. Ион Исагирре (Испания, «Cofidis») — +0:21

    32. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +9:11
    43. Себастьян Энао (Колумбия, «Астана») — +16:55
    45. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +17:50
    93. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +46:50
    102. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +48:12

    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!