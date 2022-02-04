Гонщик «Астаны» стал 27-м на втором этапе «Вуэльты Валенсии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап многодневной велогонки «Вуэльта Валенсии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый результат этапа — у голландского гонщика команды «Quick-Step» Фабио Якобсена. Вторым финишировал колумбиец Хуан Себастьян Молано из «UAE Team Emirates». Третьим стал итальянец Элиа Вивиани из «INEOS Grenadiers».

У гонщиков «Астаны» лучшим стал Винченцо Нибали, завершивший этап 27-м. Давид Де ла Крус финишировал 84-м, Андрей Зейц — 84-м, Александр Рябушенко — 107-м, Мануэле Боаро — 122-м.

«Вуэльта Валенсии». Второй этап

Bétera — Torrent. 171.5 километр

1. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step») — 4:09:51

2. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, «UAE Team Emirates»)

3. Элиа Вивиани (Италия, «INEOS Grenadiers»)

27. Винченцо Нибали (Италия, «Астана»)

84. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +0:46

85. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана»)

107. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана») — +1:37

122. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +5:07