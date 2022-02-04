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Гонщик «Астаны» стал 27-м на втором этапе «Вуэльты Валенсии»

4 Февраля 2022 02:00
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Гонщик «Астаны» стал 27-м на втором этапе «Вуэльты Валенсии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап многодневной велогонки «Вуэльта Валенсии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Первый результат этапа — у голландского гонщика команды «Quick-Step» Фабио Якобсена. Вторым финишировал колумбиец Хуан Себастьян Молано из «UAE Team Emirates». Третьим стал итальянец Элиа Вивиани из «INEOS Grenadiers».

У гонщиков «Астаны» лучшим стал Винченцо Нибали, завершивший этап 27-м. Давид Де ла Крус финишировал 84-м, Андрей Зейц — 84-м, Александр Рябушенко — 107-м, Мануэле Боаро — 122-м.
«Вуэльта Валенсии». Второй этап
Bétera — Torrent. 171.5 километр
1. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step») — 4:09:51
2. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, «UAE Team Emirates»)
3. Элиа Вивиани (Италия, «INEOS Grenadiers»)
27. Винченцо Нибали (Италия, «Астана»)
84. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +0:46
85. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана»)
107. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана») — +1:37
122. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +5:07

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