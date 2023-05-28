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Гонщик «Астаны» стал 24-м на 20-м этапе «Джиро д’Италия»

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Мая 2023, 05:55
Гонщик «Астаны» стал 24-м на 20-м этапе «Джиро д’Италия» Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 20-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем «разделки» стал словенский гонщик Примож Роглич из команды «Jumbo-Visma». Вторым стал британец Герайнт Томас из «INEOS Grenadiers». Третье место у португальца Жуана Алмейды из «UAE Team Emirates».

У «Астаны» самым быстрым стал Джо Домбровски, показавший 24-й результат. Вадим Пронский финишировал 33-м, Кристиан Скарони — 40-м, Симоне Веласко — 51-м, Луис Леон Санчес — 71-м, Джанни Москон — 89-м, Марк Кавендиш — 120-м.

«Джиро д’Италия». 20-й этап
Тарвизио — Монте-Луссари. 18.6 километров

1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 44:23
2. Герайнт Томас (Великобритания, «INEOS Grenadiers») — +0:40
3. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates») — +0:42

24. Джо Домбровски (США, «Астана») — +3:55
33. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +4:174
0. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +5:09
51. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +6:13
71. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +7:55
89. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +9:28
120. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +12:05

Общий зачет:

1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 82:40:36
2. Герайнт Томас (Великобритания, «INEOS Grenadiers») — +0:14
3. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates») — +1:15

24. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +48:03
26. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +51:16
43. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:48:31
58. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:32:18
59. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +2:35:12
107. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +4:48:59
120. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +5:07:18


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