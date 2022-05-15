15 Мая 2022 05:55

Гонщик «Астаны» стал 21-м на четвертом этапе «Тура Венгрии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился четвертый этап многодневной велогонки «Тур Венгрии», протяженностью 177 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и второй результаты этапа — у голландских гонщиков Дилана Груневегена из команды «BikeExchange-Jayco» и Фабио Якобсена из «Quick-Step Alpha Vinyl». Третьим стал француз Руди Барбье из «Israel-Premier Tech».

Гонщик «Астаны» Микеле Гадзоли финишировал 21-м, Евгений Федоров — 53-м, Алексей Луценко — 61-м, Самуэле Баттистелла — 66-м, Евгений Гидич — 83-м, Давиде Мартинелли — 101-м.

«Тур Венгрии». Четвертый этап

Kazincbarcika — Kazincbarcika. 177 километров

1. Дилан Груневеген (Нидерланды, «BikeExchange-Jayco») — 3:59:15

2. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step Alpha Vinyl»)

3. Руди Барбье (Франция, «Israel-Premier Tech»)

21. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»)

53. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»)

61. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)

66. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)

83. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»)

101. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +0:46

Общий зачет:

1. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 15:58:50

2. Руди Барбье (Франция, «Israel-Premier Tech») — +0:10

3. Йенс Рейндерс (Бельгия, «Sport Vlaanderen-Baloise») — +0:12

14. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:25

20. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +0:26

45. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»)

56. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)

84. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +3:32

86. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +4:18