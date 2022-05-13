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Гонщик «Астаны» стал 12-м на втором этапе «Тура Венгрии»
13 Мая 2022 07:29

Гонщик «Астаны» стал 12-м на втором этапе «Тура Венгрии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап многодневной велогонки «Тур Венгрии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал голландец Фабио Якобсен из команды «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым стал француз Руди Барбье из «Israel-Premier Tech». Третьим финишировал бельгиец Саша Вимаес из «Sport Vlaanderen-Baloise».

Гонщик «Астаны» Микеле Гадзоли завершил этап с 12-м результатом. Евгений Федоров стал 59-м, Самуэле Баттистелла — 60-м, Алексей Луценко — 61-м, Давиде Мартинелли — 87-м, Евгений Гидич — 88-м.

«Тур Венгрии». Второй этап
Karcag — Hajdúszoboszló. 192 км

1. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 3:59:20
2. Руди Барбье (Франция, «Israel-Premier Tech»)
3. Саша Вимаес (Бельгия, «Sport Vlaanderen-Baloise»)

12. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»)
59. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»)
60. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)
61. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
87. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +3:09
88. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»)

Общий зачет:

1. Йенс Рейндерс (Бельгия, «Sport Vlaanderen-Baloise») — 8:33:52
2. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step Alpha Vinyl») — +0:04
3. Улав Коэй (Нидерланды, «Jumbo-Visma»)

14. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:13
22. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +0:14
42. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»)
60. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
96. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +3:20
97. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»).

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