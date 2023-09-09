РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:51, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» стал 12-м на этапе «Вуэльты Испании»

    None
    Фото: instagram.com/astanaqazaqstanteam
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся 13-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании», пелотон преодолел по горам 134.7 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Пьедестал этапа заняли гонщики команды «Jumbo-Visma» датчанин Йонас Вингегор, американец Сепп Кусс и словенец Примож Роглич.

    У гонщиков «Астаны» лучший результат показал Давид Де ла Крус, завершивший этап 12-м. Джо Домбровски финишировал 31-м, Вадим Пронский — 48-м, Андрей Зейц — 49-м, Луис Леон Санчес — 58-м, Фабио Феллине — 73-м, Самуэле Баттистелла — 128-м.
    «Вуэльта Испании». 13-й этап
    Формигаль — Коль дю Турмале. 134.7 км
    1. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — 3:51:10
    2. Сепп Кусс (США, «Jumbo-Visma») — +0:30
    3. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — +0:33
    12. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +5:16
    31. Джо Домбровски (США, «Астана») — +24:23
    48. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +26:41
    49. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана»)
    58. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +27:01
    73. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +29:36
    128. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +33:31
    Общий зачет:
    1. Сепп Кусс (США, «Jumbo-Visma») — 46:42:54
    2. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — +1:37
    3. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +1:44
    13. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +9:26
    38. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +1:05:35
    57. Джо Домбровски (США, «Астана») — +1:21:06
    66. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +1:28:13
    75. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +1:37:24
    95. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:48:46
    128. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +2:13:38


    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!