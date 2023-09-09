Гонщик «Астаны» стал 12-м на этапе «Вуэльты Испании»
Пьедестал этапа заняли гонщики команды «Jumbo-Visma» датчанин Йонас Вингегор, американец Сепп Кусс и словенец Примож Роглич.
У гонщиков «Астаны» лучший результат показал Давид Де ла Крус, завершивший этап 12-м. Джо Домбровски финишировал 31-м, Вадим Пронский — 48-м, Андрей Зейц — 49-м, Луис Леон Санчес — 58-м, Фабио Феллине — 73-м, Самуэле Баттистелла — 128-м.
«Вуэльта Испании». 13-й этап
Формигаль — Коль дю Турмале. 134.7 км
1. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — 3:51:10
2. Сепп Кусс (США, «Jumbo-Visma») — +0:30
3. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — +0:33
12. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +5:16
31. Джо Домбровски (США, «Астана») — +24:23
48. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +26:41
49. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана»)
58. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +27:01
73. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +29:36
128. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +33:31
Общий зачет:
1. Сепп Кусс (США, «Jumbo-Visma») — 46:42:54
2. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — +1:37
3. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +1:44
13. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +9:26
38. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +1:05:35
57. Джо Домбровски (США, «Астана») — +1:21:06
66. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +1:28:13
75. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +1:37:24
95. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:48:46
128. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +2:13:38