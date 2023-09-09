Гонщик «Астаны» стал 12-м на этапе «Вуэльты Испании»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся 13-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании», пелотон преодолел по горам 134.7 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пьедестал этапа заняли гонщики команды «Jumbo-Visma» датчанин Йонас Вингегор, американец Сепп Кусс и словенец Примож Роглич.

У гонщиков «Астаны» лучший результат показал Давид Де ла Крус, завершивший этап 12-м. Джо Домбровски финишировал 31-м, Вадим Пронский — 48-м, Андрей Зейц — 49-м, Луис Леон Санчес — 58-м, Фабио Феллине — 73-м, Самуэле Баттистелла — 128-м.

«Вуэльта Испании». 13-й этап

Формигаль — Коль дю Турмале. 134.7 км



1. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — 3:51:10

2. Сепп Кусс (США, «Jumbo-Visma») — +0:30

3. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — +0:33

12. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +5:16

31. Джо Домбровски (США, «Астана») — +24:23

48. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +26:41

49. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана»)

58. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +27:01

73. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +29:36

128. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +33:31

Общий зачет:

1. Сепп Кусс (США, «Jumbo-Visma») — 46:42:54

2. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — +1:37

3. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +1:44

13. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +9:26

38. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +1:05:35

57. Джо Домбровски (США, «Астана») — +1:21:06

66. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +1:28:13

75. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +1:37:24

95. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:48:46

128. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +2:13:38