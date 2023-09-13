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    07:29, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» смог доехать до финиша после аварии

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    Фото: Sports.kz.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Испанский гонщик «Астаны» Луис Леон Санчес попал в аварию на 16-м этапе «Вуэльты Испании»-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Несмотря на тяжелые повреждения и кровавые ссадины, Санчес под аплодисменты зрителей смог добраться до финиша.

    «Неудачная авария, но Луис Леон — настоящий воин! Мы надеемся, что ночь пройдет хорошо, и он отправится в Мадрид!» — пишет Twitter «Астаны».

    Напомним, победителем 16-го этапа «Вуэльты Испании» стал датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma. Второе место занял новозеландский гонщик Финн Фишер-Блэк (UAE Team Emirates). Третьим стал представитель Нидерландов Ваут Пулс (Bahrain-Victorious). Лучший у «Астаны» на этом этапе — казахстанец Андрей Зейц, который финишировал 24-м.




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