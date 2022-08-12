12 Августа 2022 22:04

Гонщик «Астаны» пробился в топ-10 второго этапа «Арктической гонки Норвегии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершился второй этап веломногодневки «Арктическая гонка Норвегии», протяженностью 154.3 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал голландец Дилан Груневеген из команды «BikeExchange-Jayco». Вторым стал норвежец Эдвальд Боассон из «TotalEnergies». Третий результат – у бельгийца Амори Капье из «Arkéa Samsic».

Гонщик «Астаны» Глеб Сырица финишировал десятым.

«Арктическая гонка Норвегии». Второй этап

1. Дилан Груневеген (Нидерланды, «BikeExchange-Jayco») — 3:41:27

2. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, «TotalEnergies»)

3. Амори Капье (Бельгия, «Arkéa Samsic»)

10. Глеб Сырица (Россия, «Астана»).

Фото: sports.kz