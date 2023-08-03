Гонщик «Астаны» пробился в десятку лучших пятого этапа «Тур Польши»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты пятого этапа веломногодневки «Тур Польши», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победу на этапе одержал голландец Марин ван ден Берг из команды «EF Education-EasyPost». Второе место занял словенец Матей Мохорич из «Bahrain-Victorious». Третий результат у португальца Жуана Алмейды из «UAE Team Emirates».
У «Астаны» лучшим стал Кристиан Скарони, завершивший этап девятым. Самуэле Баттистелла финишировал 23-м, Вадим Пронский — 44-м, Джанмарко Гарофоли — 64-м, Антонио Нибали — 71-м, Давиде Мартинелли — 139-м, Евгений Гидич — 140-м.
«Тур Польши». Пятый этап
Pszczyna — Bielsko-Biala. 198.8 км
1. Марин ван ден Берг (Нидерланды, «EF Education-EasyPost») — 4:51:27
2. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious»)
3. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates»)
9. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»)
23. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)
44. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +0:27
64. Джанмарко Гарофоли (Италия, «Астана») — +2:48
71. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +4:34
139. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +27:41
140. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана»)
Общий зачет:
1. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — 22:29:32
2. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates») — +0:12
3. Михал Квятковский (Польша, «INEOS Grenadiers») — +0:18
5. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:26
8. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +0:37
55. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +12:02
59. Джанмарко Гарофоли (Италия, «Астана») — +14:48
73. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +19:28
140. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +56:29
147. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +57:51