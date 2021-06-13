Гонщик «Астаны» пробился на пьедестал третьего этапа «Тура Окситании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился третий этап многодневной велогонки «Тура Окситании», сообщает Sports.kz.

Пьедестал этапа заняли испанские гонщики Антонио Педреро из «Movistar», Хесус Эррада из «Cofidis, Solutions Crédits» и Оскар Родригес из «Астаны», поднявшийся на третью строчку в общем зачете перед финальным этапом.

Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Мерхави Кудус — седьмой, Юрий Натаров — 18-й, Луис Леон Санчес — 47-й, Дмитрий Груздев — 73-й, Евгений Федоров — 92-й.

«Тур Окситании». Третий этап

Pierrefitte-Nestalas — Le Mourtis. 191.8 км

1. Антонио Педреро (Испания, «Movistar») — 5:22:05

2. Хесус Эррада (Испания, «Cofidis, Solutions Crédits») — +0:40

3. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:43

7. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:18

18. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +2:53

47. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +10:26

73. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +20:08

92. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +25:36

Общий зачет:

1. Антонио Педреро (Испания, «Movistar») — 14:23:11

2. Хесус Эррада (Испания, «Cofidis, Solutions Crédits») — +0:44

3. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:49

7. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:28

18. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +3:03

33. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +10:36

85. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +40:59

93. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +49:23