Гонщик «Астаны» пробился на пьедестал третьего этапа «Тура Окситании»
Пьедестал этапа заняли испанские гонщики Антонио Педреро из «Movistar», Хесус Эррада из «Cofidis, Solutions Crédits» и Оскар Родригес из «Астаны», поднявшийся на третью строчку в общем зачете перед финальным этапом.
Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Мерхави Кудус — седьмой, Юрий Натаров — 18-й, Луис Леон Санчес — 47-й, Дмитрий Груздев — 73-й, Евгений Федоров — 92-й.
«Тур Окситании». Третий этап
Pierrefitte-Nestalas — Le Mourtis. 191.8 км
1. Антонио Педреро (Испания, «Movistar») — 5:22:05
2. Хесус Эррада (Испания, «Cofidis, Solutions Crédits») — +0:40
3. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:43
7. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:18
18. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +2:53
47. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +10:26
73. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +20:08
92. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +25:36
Общий зачет:
1. Антонио Педреро (Испания, «Movistar») — 14:23:11
2. Хесус Эррада (Испания, «Cofidis, Solutions Crédits») — +0:44
3. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:49
7. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:28
18. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +3:03
33. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +10:36
85. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +40:59
93. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +49:23