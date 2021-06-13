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    03:00, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» пробился на пьедестал третьего этапа «Тура Окситании»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился третий этап многодневной велогонки «Тура Окситании», сообщает Sports.kz.

    Пьедестал этапа заняли испанские гонщики Антонио Педреро из «Movistar», Хесус Эррада из «Cofidis, Solutions Crédits» и Оскар Родригес из «Астаны», поднявшийся на третью строчку в общем зачете перед финальным этапом.

    Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Мерхави Кудус — седьмой, Юрий Натаров — 18-й, Луис Леон Санчес — 47-й, Дмитрий Груздев — 73-й, Евгений Федоров — 92-й.
    «Тур Окситании». Третий этап
    Pierrefitte-Nestalas — Le Mourtis. 191.8 км

    1. Антонио Педреро (Испания, «Movistar») — 5:22:05
    2. Хесус Эррада (Испания, «Cofidis, Solutions Crédits») — +0:40
    3. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:43
    7. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:18
    18. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +2:53
    47. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +10:26
    73. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +20:08
    92. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +25:36
    Общий зачет:

    1. Антонио Педреро (Испания, «Movistar») — 14:23:11
    2. Хесус Эррада (Испания, «Cofidis, Solutions Crédits») — +0:44
    3. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:49
    7. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +1:28
    18. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +3:03
    33. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +10:36
    85. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +40:59
    93. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +49:23

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