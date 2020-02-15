Гонщик «Астаны» победил на втором этапе многодневки «Тур Прованса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юге Франции стартовала престижная многодневная гонка «Тур Прованса». Победой на втором этапе отметился гонщик велокоманды «Астана» Александр Власов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Пелотону на этапе предстояло преодолеть 174 км от города Обань до Ла-Сьота. Быстрее всех с этим справился А. Власов. Он сумел финишировать на этапе в одиночестве.

Спустя 24 секунду финишную черту пересек Вилко Келдерман из Team Sunweb. Казахстанец Алексей Луценко показал третье время.

К слову, общий зачет возглавил новичок «Астаны» А. Власов. А. Луценко замыкает тройку лучших.

«Я счастлив своей победе на этапе. Это мой первый сезон в «Астане», поэтому победа является по-настоящему особенной. Хочу сказать спасибо моей команде за помощь и веру в меня», - озвучил А. Власов.





Фото: Gettysport