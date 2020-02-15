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Гонщик «Астаны» победил на втором этапе многодневки «Тур Прованса»

15 Февраля 2020 02:01
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Гонщик «Астаны» победил на втором этапе многодневки «Тур Прованса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юге Франции стартовала престижная многодневная гонка «Тур Прованса». Победой на втором этапе отметился гонщик велокоманды «Астана» Александр Власов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Пелотону на этапе предстояло преодолеть 174 км от города Обань до Ла-Сьота. Быстрее всех с этим справился А. Власов. Он сумел финишировать на этапе в одиночестве.

Спустя 24 секунду финишную черту пересек Вилко Келдерман из Team Sunweb. Казахстанец Алексей Луценко показал третье время.

К слову, общий зачет возглавил новичок «Астаны» А. Власов. А. Луценко замыкает тройку лучших.

«Я счастлив своей победе на этапе. Это мой первый сезон в «Астане», поэтому победа является по-настоящему особенной. Хочу сказать спасибо моей команде за помощь и веру в меня», - озвучил А. Власов.


Фото: Gettysport


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Ключевые слова: Спорт,
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