Гонщик «Астаны» финишировал в тройке лидеров второго этапа «Тура Словении»

Состоялся второй этап веломногодневки «Тур Словении», протяженностью 143.9 км. Первым финишную черту этапа пересек бельгиец Тим Мерлир из команды «Soudal-Quick Step». Второе место занял голландец Кейс Бол из «Астаны». Американец Колби Симмонс из «Jumbo-Visma» замкнул тройку лидеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Микеле Гадзоли — 51-м, Евгений Федоров — 53-м, Глеб Сырица — 54-м.

«Тур Словении». Второй этап

Prešov — Poprad. 143.9 километра

1. Тим Мерлир (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — 3:25:53

2. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана»)

3. Колби Симмонс (США, «Jumbo-Visma»)

51. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +0:22

53. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +0:32

54. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +0:38

Общий зачет:

1. Реми Каванья (Франция, «Soudal-Quick Step») — 7:09:04

2. Мулу Хайлемайкл (Эфиопия, «Caja Rural-Seguros RGA») — +1:55

3. Каспер Асгрин (Дания, «Soudal-Quick Step») — +2:16

15. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +5:25

71. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +7:59

72. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +8:09

73. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +8:15