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    04:04, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» финишировал в тройке лидеров второго этапа «Тура Словении»

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    Фото: Sports.kz.
    Состоялся второй этап веломногодневки «Тур Словении», протяженностью 143.9 км. Первым финишную черту этапа пересек бельгиец Тим Мерлир из команды «Soudal-Quick Step». Второе место занял голландец Кейс Бол из «Астаны». Американец Колби Симмонс из «Jumbo-Visma» замкнул тройку лидеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Микеле Гадзоли — 51-м, Евгений Федоров — 53-м, Глеб Сырица — 54-м.

    «Тур Словении». Второй этап
    Prešov — Poprad. 143.9 километра
    1. Тим Мерлир (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — 3:25:53
    2. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана»)
    3. Колби Симмонс (США, «Jumbo-Visma»)
    51. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +0:22
    53. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +0:32
    54. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +0:38
    Общий зачет:
    1. Реми Каванья (Франция, «Soudal-Quick Step») — 7:09:04
    2. Мулу Хайлемайкл (Эфиопия, «Caja Rural-Seguros RGA») — +1:55
    3. Каспер Асгрин (Дания, «Soudal-Quick Step») — +2:16
    15. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +5:25
    71. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана») — +7:59
    72. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +8:09
    73. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +8:15


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