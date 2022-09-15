РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:22, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» финишировал в тройке лидеров первого этапа «Тура Словакии»

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся первый этап веломногодневки «Тур Словакии», протяженностью 142,3 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый результат этапа — у британца Итана Вернона из «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым финишировал россиянин Глеб Сырица из «Астаны». Третьим стал итальянец Джованни Лонарди из «EOLO-Kometa».

    «Тур Словакии». Первый этап

    Шаморин — Трнава. 142.3 километров:

    1. Итан Вернон (Британия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 3:09:02;

    2. Глеб Сырица (Россия, «Астана»);

    3. Джованни Лонарди (Италия, «EOLO-Kometa»).


    Теги:
    Спорт Велоспорт Словакия
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!