05:22, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6
Гонщик «Астаны» финишировал в тройке лидеров первого этапа «Тура Словакии»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся первый этап веломногодневки «Тур Словакии», протяженностью 142,3 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первый результат этапа — у британца Итана Вернона из «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым финишировал россиянин Глеб Сырица из «Астаны». Третьим стал итальянец Джованни Лонарди из «EOLO-Kometa».
«Тур Словакии». Первый этап
Шаморин — Трнава. 142.3 километров:
1. Итан Вернон (Британия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 3:09:02;
2. Глеб Сырица (Россия, «Астана»);
3. Джованни Лонарди (Италия, «EOLO-Kometa»).