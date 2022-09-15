Гонщик «Астаны» финишировал в тройке лидеров первого этапа «Тура Словакии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся первый этап веломногодневки «Тур Словакии», протяженностью 142,3 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый результат этапа — у британца Итана Вернона из «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым финишировал россиянин Глеб Сырица из «Астаны». Третьим стал итальянец Джованни Лонарди из «EOLO-Kometa».

«Тур Словакии». Первый этап

Шаморин — Трнава. 142.3 километров:

1. Итан Вернон (Британия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 3:09:02;

2. Глеб Сырица (Россия, «Астана»);

3. Джованни Лонарди (Италия, «EOLO-Kometa»).