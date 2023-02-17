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Гонщик «Астаны» финишировал в топ-три лидеров третьего этапа «Вуэльты Андалусии»

17 Февраля 2023, 21:11
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-три лидеров третьего этапа «Вуэльты Андалусии»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершился третий этап многодневной велогонки «Вуэльта Андалусии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем этапа стал бельгиец Тим Велленс из команды «UAE Team Emirates». Второй результат – у француза Пьера Латура из «TotalEnergies». Итальянский гонщик «Астаны» Самуэле Баттистелла стал третьим.

«Вуэльта Андалусии». Третий этап.

Alcalá de Guadaira — Alcalá de los Gazules. 161 километр.

1. Тим Велленс (Бельгия, «UAE Team Emirates») — 3:47:12;

2. Пьер Латур (Франция, «TotalEnergies») — +0:14;

3. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:15.


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