17 Октября 2022, 23:00

Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся седьмой этап многодневной велогонки «Тур Лангкави», протяженностью 107 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек голландец Сьорд Бакс из команды «Alpecin-Deceuninck». Второй результат — у южноафриканца Вилли Смита из «China Glory». Третьим стал испанец Адриа Морено из «Burgos-BH».

Джанни Москон из «Астаны» завершил этап пятым, Андрей Зейц — 27-м, Игорь Чжан — 54-м, Харольд Мартин Лопес — 57-м, Евгений Гидич — 90-м, Глеб Сырица — 99-м.

«Тур Лангкави». Седьмой этап.

Kuah — Kuah. 107 километров.

1. Сьорд Бакс (Нидерланды, «Alpecin-Deceuninck») — 2:20:52;

2. Вилли Смит (ЮАР, «China Glory»);

3. Адриа Морено (Испания, «Burgos-BH»);

5. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +0:10;

27. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +1:10;

54. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана»);

57. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана»);

90. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +4:17;

99. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +6:54.

Общий зачет:

1. Иван Рамиро Соса (Колумбия, «Movistar») — 23:28:05;

2. Хью Карти (Великобритания, «EF Education-EasyPost») — +0:23;

3. Торстен Трэен (Норвегия, «Uno-X») — +1:47;

10. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +2:33;

21. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, «Астана») — +7:53;

38. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +18:26;

50. Игорь Чжан (Казахстан, «Астана») — +25:56;

54. Глеб Сырица (Россия, «Астана») — +27:16;

57. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +27:30.













Фото: sports.kz