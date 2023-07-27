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Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 первого этапа «Вуэльты Кастилии и Леона»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Июля 2023, 08:44
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 первого этапа «Вуэльты Кастилии и Леона» Фото: Sprint Cycling

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Началась многодневная шоссейная велогонка по дорогам Испании «Вуэльта Кастилии и Леона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на стартовом этапе одержал немецкий гонщик команды Jayco AlUla Феликс Энгельгардт. Второе место занял итальянец Алессандро Федели из Q36.5. Замкнул тройку лидеров голландец Алекс Моленариз Electro Hiper Europa.

Гонщик «Астаны» Симоне Веласко пресек финишную черту этапа пятым.

«Вуэльта Кастилии и Леона». Первый этап

Soria — Soria. 168.9 километра

1. Феликс Энгельгардт (Германия, «Jayco AlUla») — 4:01:19

2. Алессандро Федели (Италия, «Q36.5»)

3. Алекс Моленар (Нидерланды, «Electro Hiper Europa»)

5. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +0:08.


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