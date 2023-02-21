Гонщик «Астаны» финишировал в топ-3 первого этапа «Тура ОАЭ»

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся первый шоссейной многодневной велогонки «Тур ОАЭ» по дорогам Объединенных Арабских Эмиратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на стартовом этапе одержал бельгиец Тим Мерлир из команды «Soudal-Quick Step». Второй результат - у австралийца Калеба Юэна из «Lotto Dstny». Британец Марк Кавендиш из «Астаны» финишировал третьим.

«Тур ОАЭ». Первый этап

Al Dhafra Castle - Al Mirfa. 151 километр

1. Тим Мерлир (Бельгия, Soudal-Quick Step) - 3:17:35

2. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Dstny)

3. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана»).

Фото: sports.kz