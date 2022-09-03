Гонщик «Астаны» финишировал в ТОП-20 этапа «Вуэльты Испании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся 13-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании», протяженностью 168.4 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал датчанин Мадс Педерсен из команды «Trek-Segafredo». Второй результат у француза Бриана Кокара из «Cofidis». Третьим стал немец Паскаль Аккерман из «UAE Team Emirates».

Гонщик «Астаны» Самуэле Баттистелла завершил этап 13-м. Евгений Федоров финишировал 19-м, Мигель Анхель Лопес — 30-м, Давид Де ла Крус — 38-м, Вадим Пронский — 45-м, Алексей Луценко — 82-м, Винченцо Нибали — 101-м, Харольд Техада — 106-м.

«Вуэльта Испании». 13-й этап

Ронда — Монтилья. 168.4 километров

1. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo») — 3:46:01

2. Бриан Кокар (Франция, «Cofidis»)

3. Паскаль Аккерман (Германия, «UAE Team Emirates»)

13. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)

19. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»)

30. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

38. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана»)

45. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»)

82. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:00

101. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +1:56

106. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +2:14

Общий зачет:

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 48:11:10

2. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — +2:41

3. Энрик Мас (Испания, «Movistar») — +3:03

7. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +6:56

14. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +11:09

48. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +59:14

54. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +1:06:21

69. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +1:22:25

81. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:29:40

98. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:48:27

129. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +2:23:59



Фото: sports.kz