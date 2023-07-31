Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 второго этапа веломногодневки в Польше

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап веломногодневки «Тур Польши», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек словенский гонщик команды Bahrain-Victorious Матей Мохорич. Второе место занял португалец Жуан Алмейда из UAE Team Emirates. Третьим стал поляк Михал Квятковский из «INEOS Grenadiers».

У гонщиков «Астаны» лучший результат показал Самуэле Баттистелла, завершивший этап седьмым.

«Тур Польши». Второй этап

Leszno — Karpacz. 202.9 километра

1. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — 4:56:59

2. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates»)

3. Михал Квятковский (Польша, «INEOS Grenadiers») — +0:04

7. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)