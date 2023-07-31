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    01:00, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 второго этапа веломногодневки в Польше

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    Фото: Pro Team Astana
    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап веломногодневки «Тур Польши», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первым финишную черту этапа пересек словенский гонщик команды Bahrain-Victorious Матей Мохорич. Второе место занял португалец Жуан Алмейда из UAE Team Emirates. Третьим стал поляк Михал Квятковский из «INEOS Grenadiers».

    У гонщиков «Астаны» лучший результат показал Самуэле Баттистелла, завершивший этап седьмым.

    «Тур Польши». Второй этап

    Leszno — Karpacz. 202.9 километра

    1. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — 4:56:59

    2. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates»)

    3. Михал Квятковский (Польша, «INEOS Grenadiers») — +0:04

    7. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)


    Теги:
    Спорт Велоспорт Польша
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