01:00, 31 Июль 2023 | GMT +6
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 второго этапа веломногодневки в Польше
ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап веломногодневки «Тур Польши», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первым финишную черту этапа пересек словенский гонщик команды Bahrain-Victorious Матей Мохорич. Второе место занял португалец Жуан Алмейда из UAE Team Emirates. Третьим стал поляк Михал Квятковский из «INEOS Grenadiers».
У гонщиков «Астаны» лучший результат показал Самуэле Баттистелла, завершивший этап седьмым.
«Тур Польши». Второй этап
Leszno — Karpacz. 202.9 километра
1. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — 4:56:59
2. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates»)
3. Михал Квятковский (Польша, «INEOS Grenadiers») — +0:04
7. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)