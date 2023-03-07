Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 второго этапа «Париж — Ницца»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты второго этапа веломногодневки «Париж — Ницца», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и третий результаты этапа - у датских гонщиков Мадса Педерсена из команды Trek-Segafredo и Магнуса Корта из EF Education-EasyPost. Вторым стал голландец Улав Коэй из Jumbo-Visma.

Гонщик «Астаны» Кейс Бол завершил этап восьмым. Давид Де ла Крус финишировал 86-м, Луис Леон Санчес — 87-м, Хавьер Ромо — 88-м, Давиде Мартинелли — 100-м, Дмитрий Груздев — 121-м, Вадим Пронский — 133-м.

«Париж — Ницца». Второй этап

Bazainville — Fontainebleau. 163.7 километра

1. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo») — 3:28:57

2. Улав Коэй (Нидерланды, «Jumbo-Visma»)

3. Магнус Корт (Дания, «EF Education-EasyPost»)

8. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана»)

86. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана»)

87. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)

88. Хавьер Ромо (Испания, «Астана»)

100. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)

121. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)

133. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»)

Общий зачет:

1. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo») — 7:19:35

2. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») — +0:02

3. Тим Мерлир (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — +0:04

13. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +0:14

54. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)

70. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана»)

124. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +5:12

138. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +7:44

143. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)

147. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»)