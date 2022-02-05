Гонщик «Астаны» финишировал в ТОП-10 третьего этапа «Вуэльты Валенсии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся третий этап веломногодневки «Вуэльта Валенсии», протяженностью 155.1 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем этапа стал российский гонщик команды «BORA-hansgrohe» Александр Власов. второй и третий результаты — у испанцев Карлоса Родригеса из «INEOS Grenadiers» и Энрике Маса из «Movistar».

Гонщик «Астаны» Давид Де ла Крус финишровал десятым.

«Вуэльта Валенсии». Второй этап

Bétera — Torrent. 171.5 км

1. Александр Власов (Россия, «BORA-hansgrohe») — 4:02:17

2. Карлос Родригес (Испания, «INEOS Grenadiers») — +0:14

3. Энрик Мас (Испания, «Movistar») — +0:21

10. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +0:50