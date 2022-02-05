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Гонщик «Астаны» финишировал в ТОП-10 третьего этапа «Вуэльты Валенсии»
5 Февраля 2022 01:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся третий этап веломногодневки «Вуэльта Валенсии», протяженностью 155.1 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Победителем этапа стал российский гонщик команды «BORA-hansgrohe» Александр Власов. второй и третий результаты — у испанцев Карлоса Родригеса из «INEOS Grenadiers» и Энрике Маса из «Movistar».
Гонщик «Астаны» Давид Де ла Крус финишровал десятым.
«Вуэльта Валенсии». Второй этап
Bétera — Torrent. 171.5 км
1. Александр Власов (Россия, «BORA-hansgrohe») — 4:02:17
2. Карлос Родригес (Испания, «INEOS Grenadiers») — +0:14
3. Энрик Мас (Испания, «Movistar») — +0:21
10. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +0:50
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