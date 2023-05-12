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Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 шестого этапа «Джиро д’Италия»

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Мая 2023, 05:55
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 шестого этапа «Джиро д’Италия» Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся шестой этап многодневной велогонки «Джиро д’Италия», протяженностью 162 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек датчанин Мадс Педерсен из команды «Trek-Segafredo». Второй результат у итальянца Джонатана Милана из «Bahrain-Victorious». Третьим стал немец Паскаль Аккерман из «UAE Team Emirates».

Лучшим у «Астаны» стал Симоне Веласко, завершивший этап десятым. Луис Леон Санчес финишировал 32-м, Джо Домбровски — 107-м, Вадим Пронский — 138-м, Джанни Москон — 139-м, Кристиан Скарони — 140-м, Марк Кавендиш — 141-м, Джанни Москон — 142-м.

«Джиро д’Италия». Шестой этап
Неаполь — Неаполь 162 километра

1. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo») — 3:44:45
2. Джонатан Милан (Италия, «Bahrain-Victorious»)
3. Паскаль Аккерман (Германия, «UAE Team Emirates»)

10. Симоне Веласко (Италия, «Астана»)
32. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
107. Джо Домбровски (США, «Астана») — +3:22
138. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +16:06
139. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +18:25
140. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»)
141. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана»)
142. Джанни Москон (Италия, «Астана»)

Общий зачет:

1. Андреас Лекнесунд (Норвегия, «DSM») — 22:50:48
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — +0:28
3. Орельен Паре-Пинтре (Франция, «AG2R Citroën») — +0:30

28. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +5:10
38. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +7:51
69. Джо Домбровски (США, «Астана») — +20:12
78. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +25:26
99. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +32:47
108. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +36:00
156. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +1:00:3
162. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +1:01:39


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