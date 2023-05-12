Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 шестого этапа «Джиро д’Италия»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся шестой этап многодневной велогонки «Джиро д’Италия», протяженностью 162 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек датчанин Мадс Педерсен из команды «Trek-Segafredo». Второй результат у итальянца Джонатана Милана из «Bahrain-Victorious». Третьим стал немец Паскаль Аккерман из «UAE Team Emirates».

Лучшим у «Астаны» стал Симоне Веласко, завершивший этап десятым. Луис Леон Санчес финишировал 32-м, Джо Домбровски — 107-м, Вадим Пронский — 138-м, Джанни Москон — 139-м, Кристиан Скарони — 140-м, Марк Кавендиш — 141-м, Джанни Москон — 142-м.

«Джиро д’Италия». Шестой этап

Неаполь — Неаполь 162 километра

1. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo») — 3:44:45

2. Джонатан Милан (Италия, «Bahrain-Victorious»)

3. Паскаль Аккерман (Германия, «UAE Team Emirates»)

10. Симоне Веласко (Италия, «Астана»)

32. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)

107. Джо Домбровски (США, «Астана») — +3:22

138. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +16:06

139. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +18:25

140. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»)

141. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана»)

142. Джанни Москон (Италия, «Астана»)

Общий зачет:

1. Андреас Лекнесунд (Норвегия, «DSM») — 22:50:48

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — +0:28

3. Орельен Паре-Пинтре (Франция, «AG2R Citroën») — +0:30

28. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +5:10

38. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +7:51

69. Джо Домбровски (США, «Астана») — +20:12

78. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +25:26

99. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +32:47

108. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +36:00

156. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +1:00:3

162. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +1:01:39