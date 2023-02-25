Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 пятого этапа «Тура ОАЭ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты пятого этапа веломногодневки «Тур ОАЭ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на этапе одержал голландец Дилан Груневеген из команды «Jayco AlUla». Вторым стал колумбиец Фернандо Гавирия из «Movistar». Третий результат — у ирландца Сэма Беннетта из «BORA-hansgrohe».

Лучшим у гонщиков «Астаны» стал Сэм Беннетт, завершивший этап восьмым. Кейс Бол финишировал 20-м, Алексей Луценко — 45-м, Давиде Мартинелли — 93-м, Хавьер Ромо — 123-м, Харольд Техада — 124-м, Дмитрий Груздев — 131-м.

«Тур ОАЭ». Пятый этап

Al Marjan Island — Umm al Quwain. 170 километров

1. Дилан Груневеген (Нидерланды, «Jayco AlUla») — 3:57:07

2. Фернандо Гавирия (Колумбия, «Movistar»)

3. Сэм Беннетт (Ирландия, «BORA-hansgrohe»)

8. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана»)

20. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана»)

45. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)

93. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)

123. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +3:57

124. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»)

131. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)

Общий зачет:

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — 16:14:28

2. Лукас Плапп (Австралия, «INEOS Grenadiers») — +0:09

3. Пельо Бильбао (Испания, «Bahrain Victorious») — +0:13

14. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:19

44. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +5:38

70. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +16:12

74. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +17:45

79. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +18:30

107. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +21:36

135. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +34:42