Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 пятого этапа «Тура ОАЭ»
Победу на этапе одержал голландец Дилан Груневеген из команды «Jayco AlUla». Вторым стал колумбиец Фернандо Гавирия из «Movistar». Третий результат — у ирландца Сэма Беннетта из «BORA-hansgrohe».
Лучшим у гонщиков «Астаны» стал Сэм Беннетт, завершивший этап восьмым. Кейс Бол финишировал 20-м, Алексей Луценко — 45-м, Давиде Мартинелли — 93-м, Хавьер Ромо — 123-м, Харольд Техада — 124-м, Дмитрий Груздев — 131-м.
«Тур ОАЭ». Пятый этап
Al Marjan Island — Umm al Quwain. 170 километров
1. Дилан Груневеген (Нидерланды, «Jayco AlUla») — 3:57:07
2. Фернандо Гавирия (Колумбия, «Movistar»)
3. Сэм Беннетт (Ирландия, «BORA-hansgrohe»)
8. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана»)
20. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана»)
45. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)
93. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана»)
123. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +3:57
124. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»)
131. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана»)
Общий зачет:
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — 16:14:28
2. Лукас Плапп (Австралия, «INEOS Grenadiers») — +0:09
3. Пельо Бильбао (Испания, «Bahrain Victorious») — +0:13
14. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:19
44. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +5:38
70. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +16:12
74. Кейс Бол (Нидерланды, «Астана») — +17:45
79. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +18:30
107. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +21:36
135. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +34:42