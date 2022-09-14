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    05:29, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 пролога «Тура Словакии»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Братиславе началась многодневная велогонка «Тур Словакии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Пьедестал этапа у гонщиков команды «Quick-Step Alpha Vinyl» британца Итана Вернона, чеха Йосефа Черны и датчанина Микаэля Меркева.

    Гонщик «Астаны» Стефан Де Бод пресек финишную черту восьмым.

    «Тур Словакии». Пролог.

    Братислава – 7 км.

    1. Итан Вернон (Британия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 7:33;

    2. Йосеф Черны (Чехия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — +0:06;

    3. Микаэль Меркев (Дания, «Quick-Step Alpha Vinyl»);

    8. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +0:21.


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