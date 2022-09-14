05:29, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 пролога «Тура Словакии»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Братиславе началась многодневная велогонка «Тур Словакии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Пьедестал этапа у гонщиков команды «Quick-Step Alpha Vinyl» британца Итана Вернона, чеха Йосефа Черны и датчанина Микаэля Меркева.
Гонщик «Астаны» Стефан Де Бод пресек финишную черту восьмым.
«Тур Словакии». Пролог.
Братислава – 7 км.
1. Итан Вернон (Британия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 7:33;
2. Йосеф Черны (Чехия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — +0:06;
3. Микаэль Меркев (Дания, «Quick-Step Alpha Vinyl»);
8. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +0:21.