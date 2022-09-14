Гонщик «Астаны» финишировал в топ-10 пролога «Тура Словакии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Братиславе началась многодневная велогонка «Тур Словакии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пьедестал этапа у гонщиков команды «Quick-Step Alpha Vinyl» британца Итана Вернона, чеха Йосефа Черны и датчанина Микаэля Меркева.

Гонщик «Астаны» Стефан Де Бод пресек финишную черту восьмым.

«Тур Словакии». Пролог.

Братислава – 7 км.

1. Итан Вернон (Британия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 7:33;

2. Йосеф Черны (Чехия, «Quick-Step Alpha Vinyl») — +0:06;

3. Микаэль Меркев (Дания, «Quick-Step Alpha Vinyl»);

8. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +0:21.