Гонщик «Астаны» финишировал в пятерке лучших первого этапа «Вольта Алгарви»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся первый этап веломногодневки «Вольта Алгарви», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым финишную черту этапа пересек голландец Фабио Якобсен из команды «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым стал бельгиец Йорди Мёйс из «BORA-hansgrohe». Француз Бриан Кокар из «Cofidis» замкнул тройку лидеров.

Гонщик «Астаны» Микеле Гадзоли финишировал пятым. Давиде Мартинелли завершил этап — 33-м, Самуэле Баттистелла — 42-м, Леонардо Бассо — 60-м, Хавьер Ромо — 80-м, Дмитрий Груздев — 130-м, Джо Домбровски — 161-м.

«Вольта Алгарви». Первый этап

Portimão — Lagos. 199.1 километров

1. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 4:56:29

2. Йорди Мёйс (Бельгия, «BORA-hansgrohe»)

3. Бриан Кокар (Франция, «Cofidis»)

5. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»)

33. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +0:10

42. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:28

60. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +0:38

80. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +0:57

130. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +3:31

161. Джо Домбровски (США, «Астана») — +12:38