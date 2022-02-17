Гонщик «Астаны» финишировал в пятерке лучших первого этапа «Вольта Алгарви»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся первый этап веломногодневки «Вольта Алгарви», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первым финишную черту этапа пересек голландец Фабио Якобсен из команды «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым стал бельгиец Йорди Мёйс из «BORA-hansgrohe». Француз Бриан Кокар из «Cofidis» замкнул тройку лидеров.
Гонщик «Астаны» Микеле Гадзоли финишировал пятым. Давиде Мартинелли завершил этап — 33-м, Самуэле Баттистелла — 42-м, Леонардо Бассо — 60-м, Хавьер Ромо — 80-м, Дмитрий Груздев — 130-м, Джо Домбровски — 161-м.
«Вольта Алгарви». Первый этап
Portimão — Lagos. 199.1 километров
1. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 4:56:29
2. Йорди Мёйс (Бельгия, «BORA-hansgrohe»)
3. Бриан Кокар (Франция, «Cofidis»)
5. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»)
33. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +0:10
42. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:28
60. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +0:38
80. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +0:57
130. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +3:31
161. Джо Домбровски (США, «Астана») — +12:38
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