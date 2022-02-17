+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Гонщик «Астаны» финишировал в пятерке лучших первого этапа «Вольта Алгарви»

17 Февраля 2022 07:44
Поделиться:
Гонщик «Астаны» финишировал в пятерке лучших первого этапа «Вольта Алгарви»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся первый этап веломногодневки «Вольта Алгарви», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Шесть комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пекине
Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев выступят в турнире «Grand Slam» в Израиле Надежда Степашкина: Удалось выложиться, на финише уже не оставалось сил Геннадий Головкин начал тренировки к бою с Риотой Муратой

Первым финишную черту этапа пересек голландец Фабио Якобсен из команды «Quick-Step Alpha Vinyl». Вторым стал бельгиец Йорди Мёйс из «BORA-hansgrohe». Француз Бриан Кокар из «Cofidis» замкнул тройку лидеров.

Гонщик «Астаны» Микеле Гадзоли финишировал пятым. Давиде Мартинелли завершил этап — 33-м, Самуэле Баттистелла — 42-м, Леонардо Бассо — 60-м, Хавьер Ромо — 80-м, Дмитрий Груздев — 130-м, Джо Домбровски — 161-м.
«Вольта Алгарви». Первый этап
Portimão — Lagos. 199.1 километров
1. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step Alpha Vinyl») — 4:56:29
2. Йорди Мёйс (Бельгия, «BORA-hansgrohe»)
3. Бриан Кокар (Франция, «Cofidis»)
5. Микеле Гадзоли (Италия, «Астана»)
33. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +0:10
42. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:28
60. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +0:38
80. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +0:57
130. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +3:31
161. Джо Домбровски (США, «Астана») — +12:38


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Велоспорт  
Поделиться:
Новости по теме
Шесть комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пекине
Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев выступят в турнире «Grand Slam» в Израиле
Надежда Степашкина: Удалось выложиться, на финише уже не оставалось сил
Геннадий Головкин начал тренировки к бою с Риотой Муратой
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
3 Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
4 Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
5 Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
6 Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Читайте также
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля
Назначен новый заместитель акима Алматы
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив