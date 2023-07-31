Гонщик «Астаны» финишировал в десятке лучших третьего этапа «Тура Польши»

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В понедельник состоялся третий этап веломногодневки «Тур Польши», протяженностью 162.3 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первый и третий результаты — у польских гонщиков Рафала Майка из команды UAE Team Emirates и Михала Квятковского из INEOS Grenadiers. Вторым стал словенец Матей Мохорич из Bahrain-Victorious.
У гонщиков «Астаны» лучшим стал Кристиан Скарони, занявший шестое место. Самуэле Баттистелла финишировал 11-м, Джанмарко Гарофоли — 43-м, Вадим Пронский — 67-м, Антонио Нибали — 82-м, Давиде Мартинелли — 119-м, Евгений Гидич — 159-м.
«Тур Польши». Третий этап
Wałbrzych — Duszniki-Zdrój. 162.3 километра
1. Рафал Майка (Польша, UAE Team Emirates) — 4:07:55
2. Матей Мохорич (Словения, Bahrain-Victorious)
3. Михал Квятковский (Польша, INEOS Grenadiers)
6. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»)
11. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)
43. Джанмарко Гарофоли (Италия, «Астана») — +0:37
67. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +3:04
82. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +7:40
119. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +12:35
159. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +15:22
Общий зачет:
1. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — 13:14:56
2. Рафал Майка (Польша, «UAE Team Emirates») — +0:10
3. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates»)
6. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:20
11. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +0:31
60. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +11:29
63. Джанмарко Гарофоли (Италия, «Астана») — +11:54
69. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +13:37
127. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +27:50
148. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +30:04.